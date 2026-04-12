PSG : une grosse nouvelle tombe pour Luis Enrique avant Liverpool

Une semaine après la victoire 2-0 face à Liverpool en Ligue des champions, le PSG a appris une bonne nouvelle en vue du match retour.

Le PSG aborde la préparation du match retour de Ligue des champions face à Liverpool avec une bonne nouvelle… mais sans précipitation. Après plusieurs semaines d’absence, Bradley Barcola se rapproche d’un retour dans le groupe, même si le staff de Luis Enrique reste très prudent concernant son utilisation.

Un retour progressif après une entorse sévère

Victime d’une entorse ligamentaire à la cheville droite lors du match face à Chelsea le 17 mars, Bradley Barcola a été éloigné des terrains pendant environ trois semaines. L’attaquant parisien, âgé de 23 ans, a depuis repris l’entraînement collectif de manière progressive.

Selon le staff du PSG, le joueur a repris les séances collectives en début de semaine, participe partiellement ou totalement aux exercices selon les jours, ne ressent plus de douleur, mais n’est pas encore à 100 % physiquement

Cette reprise contrôlée s’inscrit dans la gestion habituelle du club pour éviter toute rechute, dans une saison marquée par plusieurs blessures importantes.

Luis Enrique prône la prudence

En conférence de presse, Luis Enrique a rappelé que la décision finale dépendrait avant tout de l’état du joueur :

« C’est à lui de nous dire quand il est prêt. »

Le staff parisien ne veut prendre aucun risque, surtout dans une période clé de la saison. L’objectif est clair : éviter une rechute musculaire ou articulaire dans un match à haute intensité européenne.

Un statut de remplaçant probable à Anfield

Sauf surprise, Barcola devrait faire partie du groupe qui se déplacera à Liverpool pour le quart de finale retour de Ligue des champions. Cependant, son rôle semble déjà défini, et un départ sur le banc très probable, avec une entrée possible en cours de match selon le scénario et une gestion prudente de son temps de jeu.

Le trio offensif attendu au coup d’envoi serait composé de : Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Une configuration jugée plus stable et en pleine forme par le staff parisien.

Une option offensive précieuse en cas de scénario tendu

Dans un contexte où le PSG pourrait être mis sous pression à Anfield malgré la belle victoire à l’aller, Barcola représente une arme offensive de vitesse et de profondeur.

Son profil pourrait devenir décisif, et le staff parisien le considère comme une solution de secours stratégique, plutôt qu’un titulaire immédiat.

Une reprise plus rapide que prévu

Initialement, la durée d’indisponibilité de Barcola était estimée entre 5 et 8 semaines. Son retour en moins d’un mois constitue donc une évolution positive, même si le PSG refuse toute précipitation.

Pendant sa convalescence, le joueur a suivi un programme intensif de soins et de réathlétisation au Campus de Poissy, preuve de son implication dans sa récupération.