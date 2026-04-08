PSG – Liverpool : Paris prend une option pour les demi-finales, les notes des Parisiens

Découvrez nos notes accordées aux joueurs du PSG, vainqueurs ce mercredi soir de Liverpool (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions.

Dans une ambiance des grands soirs, le Paris Saint-Germain s’est imposé ce mercredi soir à domicile face à Liverpool (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions grâce à des buts de Désiré Doué (11e) et Khvicha Kvaratskhelia (65e). Avec cette victoire, les Parisiens prennent une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales avant le match retour mardi prochain (21h) à Anfield.

Les notes des Parisiens

Matvey Safonov (5) : Surtout sollicité par des sorties aériennes, le gardien russe a réussi à garder sa cage inviolée.

Acharf Hakimi (6) : Dans un rôle très libre, le Marocain a donné l’impression d’être partout sur le terrain et a rarement été pris à défaut défensivement.

Marquinhos (7) : Le capitaine parisien a parfaitement muselé Hugo Ekitike, ne lui laissant quasiment aucune occasion de se montrer dangereux, réalisant l’un de ses meilleurs matchs de la saison.

Willian Pacho (6) : Impérial dans les duels et omniprésent sur les lignes de passe et de centre, l’Équatorien a annihilé presque toutes les initiatives des Reds, surtout en première période.

Nuno Mendes (6) : Parfois mis en difficulté défensivement par Jeremie Frimpong en première période,, il a élevé le curseur en seconde période et s’est montré plus actif offensivement.

Vitinha (6) : Au départ de la plupart des actions parisiennes, le Portugais a été le métronome du jeu parisien.

Warren Zaïre-Emery (7) : À l’image de sa superbe chevauchée qui a enflammé le Parc (14e), le Français s’est projeté à de nombreuses reprises vers l’avant et s’est également illustré par ses récupérations. Un match plein pour le jeune Parisien.

Joao Neves (6) : Assez discret en début de match, l’ancien joueur de Benfica a monté en puissance au fil de la partie, délivrant la passe décisive sur le but de Khvicha Kvaratskhelia (65e).

Désiré Doué (7) : Très remuant dès les premières minutes, l’ancien Rennais a lancé les siens vers la victoire en ouvrant le score d’un tir qui a lobé Giorgi Mamardashvili (11e) et globalement pesé sur la défense des Reds, provoquant deux cartons jaunes. Remplacé par Kang-In Lee (77e).

Khvicha Kvaratskhelia (7) : Plutôt bien contenu par les défenseurs de Liverpool en première période, le Géorgien a été intenable en seconde période, éclaboussant le match de son talent en doublant la mise (65e).

Ousmane Dembélé (4) : S’il est à l’origine du but de Désiré Doué par une percée plein axe (11e), le Ballon d’Or 2025 n’a pas toujours fait les bons choix et a cruellement manqué d’efficacité, ratant à deux reprises le but du break (42e, 53e) et trouvant le poteau en fin de match (87e). Remplacé par Lucas Hernandez (87e).

Par notre correspondant au Parc des Princes, Fabien Chorlet.