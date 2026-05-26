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FRANCE

PSG : deux excellentes nouvelles confirmées avant Arsenal !

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 18:00
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À quatre jours de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le PSG récupère deux éléments majeurs : Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont repris l’entraînement collectif ce mardi.

À quelques jours du choc européen face à Arsenal, le PSG voit ses options s’élargir au moment d’aborder la dernière ligne droite de sa préparation. Après deux jours et demi de repos, les Parisiens se sont retrouvés ce mardi à 17 heures pour lancer la phase la plus intense de leur préparation à la finale de la Ligue des champions, prévue samedi à Budapest (18 heures).

La principale information de la séance concerne les retours d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé. Les deux internationaux, récemment touchés physiquement — la cheville pour le latéral marocain et le mollet pour l’attaquant français — ont réintégré le groupe et se sont entraînés normalement avec leurs coéquipiers, selon L’Équipe.

Des retours qui tombent à point nommé

Achraf Hakimi a intensifié son travail individuel ces derniers jours et se dit prêt, en interne, à tenir sa place dès le coup d’envoi. Ousmane Dembélé, lui, avait été ménagé après sa sortie lors de la dernière journée de championnat, mais a pu reprendre une préparation complète sans alerte particulière.

Ces retours tombent à point nommé pour Luis Enrique, qui pourrait désormais compter sur deux titulaires potentiels majeurs dans un match où chaque détail comptera. Les deux joueurs postulent désormais sérieusement à une place dans le onze de départ pour la finale contre Arsenal.

Le PSG entre donc dans une semaine décisive avec un effectif presque au complet et des signaux positifs sur le plan physique, à l’heure où le club parisien vise un nouveau sacre européen.

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