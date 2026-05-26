FC Nantes Mercato : un défenseur central très prometteur a signé

Le FC Nantes poursuit la valorisation de sa formation en officialisant la signature du premier contrat professionnel de Taïgy Dugard, jeune défenseur central prometteur issu de l’académie.

Le FC Nantes a annoncé ce mardi la signature du premier contrat professionnel de Taïgy Dugard, défenseur central formé à la Jonelière. Arrivé au club en 2023 en provenance de la TA Rennes, le jeune joueur franchit une étape importante dans sa progression en s’engageant pour une durée d’un an avec les Canaris.

Âgé de 18 ans et originaire de Guyane française, Taïgy Dugard s’est rapidement imposé comme un élément fiable des équipes de jeunes nantaises. Il a notamment participé à la belle épopée du FC Nantes en Youth League en 2024, jusqu’en demi-finale face à l’Olympiakos. Performant tout au long de la compétition, il a disputé l’ensemble des rencontres, confirmant sa régularité et sa solidité défensive.

Une nouvelle cartouche pour la Ligue 2 ?

Ses performances lui ont permis de gagner la confiance du staff, avec qui il a poursuivi son développement au sein des U19, et il est désormais intégré à l’équipe réserve dirigée par Stéphane Ziani.

Ce premier contrat professionnel marque une nouvelle étape dans la carrière du jeune joueur, symbole du travail de formation effectué au sein du club ligérien, réputé pour sa capacité à faire émerger ses talents. Le FC Nantes continue ainsi d’investir dans sa jeunesse, en misant sur des profils prometteurs capables, à terme, d’intégrer l’effectif professionnel en Ligue 2.