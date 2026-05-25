Titulaire dans les cages du FC Nantes, Anthony Lopes (36 ans) arrive en fin de contrat et aurait reçu une offre qui pourrait le faire réfléchir.

L’avenir de Anthony Lopes pourrait prendre une tournure totalement inattendue cet été. Arrivé au FC Nantes pour apporter son expérience et sa solidité, l’ancien gardien de l’OL arrive désormais en fin de contrat dans un contexte particulièrement compliqué après la relégation du club en Ligue 2. Et Fichajes, une porte prestigieuse pourrait déjà s’ouvrir pour le portier de 36 ans. Le Rayo Vallecano suivrait de très près la situation d’Anthony Lopes afin de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Le média espagnol affirme même que les discussions avanceraient déjà entre l’entourage du joueur et les dirigeants madrilènes. Un intérêt loin d’être anodin.

Le Rayo Vallecano sur Lopes

Malgré une saison difficile collectivement avec le FC Nantes, Lopes a encore démontré une vraie régularité dans les buts nantais. Avec 31 matches disputés en Ligue 1 et six clean sheets, le gardien portugais a souvent limité les dégâts dans une équipe en grande souffrance défensive. Son expérience du très haut niveau reste également un argument très apprécié sur le marché européen. International portugais pendant plusieurs années, Anthony Lopes possède un profil rassurant pour un club comme le Rayo Vallecano, toujours à la recherche de joueurs expérimentés capables d’encadrer un groupe ambitieux en Liga.

Un départ inévitable du FC Nantes ?

Du côté du FC Nantes, un départ semble désormais quasiment inévitable. La relégation pousse les dirigeants nantais à alléger considérablement la masse salariale, et les Waldemar Kita travaillent déjà sur une reconstruction profonde pour tenter de relancer le club en Ligue 2. Dans ce contexte, voir Anthony Lopes partir libre vers l’Espagne représenterait une solution logique pour toutes les parties. Pour le gardien portugais, ce possible rebond à Madrid pourrait surtout offrir une dernière aventure très excitante dans l’un des championnats les plus attractifs d’Europe.