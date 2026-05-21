Ancien gardien emblématique du FC Nantes, Mickaël Landreau n’a pas hésité à charger Vahid Halilhodzic après la relégation des Canaris en Ligue 2.

Dimanche, le FC Nantes a vécu une soirée totalement surréaliste. Alors que les Canaris terminaient une saison extrêmement décevante, la rencontre face à Toulouse n’a même pas pu aller à son terme après un envahissement de terrain des supporters nantais.

« Vahid est venu pour lui en fait »

Dans des images devenues virales, on a notamment vu un Vahid Halilhodzic hors de lui, visiblement prêt à en découdre avec certains supporters descendus sur la pelouse. Une scène qui a immédiatement provoqué énormément de réactions partout en France. Mais hier, c’est une immense figure du club qui a décidé de prendre publiquement position.

Et Mickaël Landreau n’a pas du tout validé l’attitude du technicien bosnien. Dans une déclaration particulièrement forte, l’ancien gardien emblématique du FC Nantes a clairement accusé Vahid Halilhodzic d’avoir joué un rôle dans cette séquence extrêmement tendue. « Il y a tellement à dire sur la situation du club, mais il y a des choses qui me gênent un peu. La mise en scène de Vahid me gêne un peu. Je trouve que Vahid, il parle du FC Nantes, mais il est venu pour lui en fait », a affirmé Landreau.

Landreau se sent proche de la Brigade Loire

Une phrase lourde de sens. Landreau reproche notamment à l’entraîneur du FC Nantes de personnaliser excessivement la situation actuelle du club et de se placer au centre du récit dans une période pourtant dramatique pour les Canaris. Mais l’ancien international français est allé encore plus loin en minimisant le danger réel autour de la scène qui a choqué de nombreux observateurs. « Après évidemment, on ne souhaite jamais de débordements. Mais je pense que Vahid, et il le savait, à aucun moment il était en danger dans cette scène. Il n’y a pas eu de problèmes en soi, pas eu de méchanceté et moi je me suis toujours senti proche de la Brigade Loire », a-t-il précisé.

Des propos qui risquent forcément de provoquer énormément de réactions du côté nantais. Car cette sortie met aussi en lumière la fracture grandissante autour du club entre dirigeants, supporters et encadrement sportif. La tension est devenue permanente à Nantes après une saison ratée et un climat délétère qui ne cesse de s’aggraver.