Claude Puel a dévoilé le groupe de l’OGC Nice à la veille de la finale de la Coupe de France contre le RC Lens (21h).

L’OGC Nice traverse une fin de saison totalement sous pression. Entre une crise sportive persistante et des barrages décisifs à venir contre l’ASSE, les Aiglons doivent aussi gérer une finale de Coupe de France déjà explosive face au RC Lens. Mais à quelques heures du choc, une décision forte de Claude Puel vient encore tendre l’atmosphère. Le club azuréen a dévoilé son groupe pour la finale… avec deux absences qui font beaucoup parler : Salis Abdul Samed et Tanguy Ndombélé.

Ça aurait chauffé entre Puel et Abdul Samed !

Deux noms importants, et deux situations bien différentes. Selon RMC Sport, Salis Abdul Samed aurait été écarté à la suite d’un accrochage avec Claude Puel lors de la séance de la semaine dernière. Le ton serait monté entre les deux hommes, poussant le technicien niçois à trancher fermement en laissant le milieu de terrain hors du groupe pour la finale. Un choix fort, qui confirme les tensions internes dans un vestiaire déjà fragilisé par les résultats récents.

Concernant Tanguy Ndombélé, la décision serait cette fois purement sportive. Le milieu français ne figure pas dans les plans du coach pour cette rencontre décisive, dans un contexte où la concurrence au milieu reste importante malgré les difficultés collectives. Cette double absence intervient dans un moment particulièrement critique pour Nice.

Ndombélé aussi écarté

Car au-delà de la finale de Coupe de France face au RC Lens, les Aiglons doivent surtout préparer dans la foulée un barrage brûlant contre l’ASSE pour conserver leur place en Ligue 1. Et chaque choix de composition prend désormais une dimension stratégique majeure, entre gestion des ego, état de forme et pression maximale.

Dans un contexte déjà jugé très instable en interne, ces décisions ne feront qu’ajouter un peu plus de tension autour d’un groupe en manque de confiance. Reste à savoir si ces choix forts permettront à Nice de créer un électrochoc… ou s’ils fragiliseront encore davantage un vestiaire déjà sous pression.