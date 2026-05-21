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FRANCE

RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles avant la finale contre l’OGC Nice

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 13:00
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Les supporters du RC Lens

Si le RC Lens sera grand favori de la finale de Coupe de France contre l’OGC Nice (vendredi, 21h), rien ne sera épargné aux Sang et Or. 

À la veille de la finale de Coupe de France contre l’OGC Nice, le RC Lens voit les mauvaises nouvelles extérieures arriver. Selon L’Équipe, les autorités surveillent de très près cette rencontre en raison de plusieurs risques de débordements liés à la présence de groupes antagonistes. 

Des affrontements entre supporters en marge de la finale ?

Le principal point de tension concerne notamment la possible présence d’une centaine de supporters lillois dans la zone réservée aux ultras niçois. Les Dogues Virage Est (DVE), groupe proche des supporters azuréens et historiquement rival des Lensois, auraient reçu plusieurs places de la part des ultras niçois.

Mais ce n’est pas tout. Toujours selon L’Équipe, des soutiens venus de Nancy ainsi que certains groupes allemands proches des supporters niçois pourraient également renforcer les rangs azuréens autour du Stade de France. Et même si les groupes du PSG ne sont officiellement pas attendus dans l’enceinte de Saint-Denis, certains ultras parisiens pourraient tenter de rôder autour du stade ou dans Paris afin de provoquer des affrontements avec les supporters lensois et niçois. Autant dire que les forces de l’ordre s’attendent à une soirée extrêmement tendue.

Puel devrait aligner sa meilleure équipe à Nice 

Mais les inquiétudes ne s’arrêtent pas là pour le RC Lens. Sportivement, Claude Puel se retrouve donc face à un immense dilemme : faut-il tout donner pour tenter de décrocher un trophée historique… ou préserver plusieurs cadres avant la double confrontation contre l’ASSE quatre jours plus tard ? Et selon François Clerc, interrogé par Nice-Matin, le coach de l’OGC Nice pourrait finalement choisir de miser très fort sur cette finale et d’aligner la meilleure équipe possible… contrairement aux rumeurs d’une finale bazardée. 

« En finale de Coupe de France, la pression est sur Lens, le Gym n’a rien à perdre. C’est un casse-tête pour Claude Puel parce qu’il y a cette double confrontation contre Sainté qui arrive très vite derrière. Je pense qu’il va essayer quand même de mettre l’équipe la plus performante possible au Stade de France. Un miracle en finale pourrait tout renverser dans l’optique du maintien », a-t-il avancé dans Nice-Matin.  Une analyse qui résume parfaitement l’énorme tension autour de cette rencontre. Car pour le RC Lens, cette finale représente bien plus qu’un simple trophée : elle peut faire entrer le club dans l’histoire, lui qui n’a jamais soulevé la Coupe de France. Une hérésie. 

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