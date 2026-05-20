Pronostic RC Lens – OGC Nice : énorme coup de tonnerre ou sacre historique pour Lens ?

Voici l’analyse complète du match de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Ce vendredi soir (21h), le RC Lens et l’OGC Nice se retrouvent au Stade de France pour une finale de Coupe de France aux enjeux totalement opposés. Vice-champions de France derrière le Paris Saint-Germain, les Sang et Or auront l’occasion de décrocher la toute première Coupe de France de leur histoire et de conclure une saison déjà exceptionnelle en beauté.

En face, la situation est bien plus paradoxale pour les Aiglons. Qualifié pour cette finale malgré une saison très compliquée en championnat, le Gym disputera dans les prochains jours les barrages d’accession à la Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne. Une relégation en Ligue 2 reste donc possible… mais les Niçois pourraient malgré tout décrocher un trophée majeur et une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Un scénario totalement fou qui ajoutera encore un peu plus de pression autour de cette finale.

Coupe de France – RC Lens vs OGC Nice

Vendredi 22 mai 2026 · 21h · Stade de France

RC Lens : finir une saison historique en apothéose

Le RC Lens n’a jamais été aussi proche d’entrer définitivement dans l’histoire du club. Vice-champions de France derrière le Paris Saint-Germain, les Sang et Or ont réalisé l’une des plus belles saisons de leur histoire récente et peuvent désormais aller chercher la première Coupe de France de leur palmarès.

Portés par une dynamique impressionnante depuis plusieurs mois, les Lensois arrivent au Stade de France avec énormément de certitudes collectives. Très solides défensivement, capables d’imposer un gros pressing et particulièrement dangereux dans les transitions rapides, les hommes de Will Still semblent aujourd’hui beaucoup plus armés que Nice dans quasiment tous les secteurs du jeu.

L’autre grande force du Racing cette saison réside dans sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Lens a souvent élevé son niveau face aux grosses équipes et possède désormais une vraie maturité collective. Dans une finale qui devrait être disputée devant des dizaines de milliers de supporters lensois, l’aspect émotionnel pourrait également jouer un rôle énorme.

Mais attention malgré tout à la pression. Une première Coupe de France représente un enjeu immense pour tout un club et tout un peuple. Lens devra réussir à gérer cette attente sans se précipiter offensivement.

OGC Nice : sauver une saison catastrophe

La situation de l’OGC Nice est totalement paradoxale. Alors que les Aiglons joueront leur survie en Ligue 1 lors des barrages face à l’AS Saint-Étienne, ils peuvent malgré tout remporter un trophée majeur et décrocher une qualification européenne.

Cette finale ressemble donc à une incroyable opportunité pour un groupe qui traverse une saison extrêmement compliquée. En difficulté en championnat depuis plusieurs semaines, Nice semble toutefois capable de se transcender sur des matchs couperets. Les Aiglons savent qu’ils auront probablement moins le ballon face à Lens et devraient logiquement miser sur un bloc plus compact et des attaques rapides.

L’expérience de certains cadres pourrait également compter dans ce type de rendez-vous. Même dans une dynamique négative, une finale reste un match totalement à part où l’aspect mental peut parfois faire basculer tous les pronostics.

Mais Nice arrive avec énormément d’incertitudes. Entre la pression des barrages à venir, le manque de confiance actuel et les difficultés défensives aperçues ces dernières semaines, le Gym devra probablement réaliser son match le plus abouti de la saison pour espérer créer l’exploit.

Les confrontations récentes

Les derniers affrontements entre Lens et Nice ont souvent donné lieu à des matchs très serrés et engagés, et tournent globalement à l’avantage des Niçois ces dernières années.

Sur les 10 dernières confrontations :

RC Lens : 2 victoires

OGC Nice : 5 victoires

Matchs nuls : 3

Mais le RC Lens semble actuellement dégager davantage de maîtrise collective et de confiance que l’OGC Nice.

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Ganiou, Sarr, Celik (ou Masuaku) – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard.

Absents : Gradit, Gurtner, Baidoo (blessés, reprise).

Incertain : Antonio (blessé).

La compo probable de l’OGC Nice : Dupé – Mendy, Bah, Oppong – Clauss, Vanhoutte, Sanson, Bard – Cho, Wahi, Diop.

Absents : Everton, Bombito, Abdelmonem (blessés, reprise).

Incertain : Bernardeau (blessé).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : revenu à un excellent niveau dans cette fin de saison, l’ancien international français enchaîne les prestations décisives sous les couleurs lensoises. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives lors de ses 5 derniers matchs, Florian Thauvin sera l’un des principaux dangers offensifs du Racing dans cette finale. Sa qualité technique, son expérience des grands rendez-vous et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres pourraient faire basculer la rencontre.

Elye Wahi (OGC Nice) : malgré la saison compliquée du Gym, l’ancien Lensois reste capable de faire très mal en transition grâce à sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur. Souvent plus performant dans les grands espaces, Elye Wahi pourrait profiter des projections offensives lensoises pour se créer plusieurs situations dangereuses au Stade de France.

Les tendances de cotes : Lens nettement favori

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire RC Lens (1) 1,55 ≈ 64% Lens largement favori Match nul (X) 4,20 ≈ 24% Un scénario moins envisagé Victoire OGC Nice (2) 5,00 ≈ 20% Nice en outsider

Les bookmakers donnent cette fois un avantage très important au RC Lens avant cette finale de Coupe de France. La dynamique actuelle des Sang et Or, leur excellente saison en Ligue 1 et les difficultés rencontrées par Nice en championnat expliquent cet écart assez conséquent dans les cotes.

Nos pronostics pour RC Lens – OGC Nice

Victoire du RC Lens : collectivement plus fort, plus régulier et porté par une énorme confiance, Lens semble avoir toutes les armes pour aller chercher cette première Coupe de France.

RC Lens gagne avec plus de 1,5 buts dans le match : même si Nice peut rester dangereux offensivement, cette finale pourrait finir par s’ouvrir si Lens parvient rapidement à prendre le contrôle du ballon.

Les deux équipes marquent : Nice possède encore suffisamment de qualité offensive pour profiter des espaces laissés par des Lensois qui devraient beaucoup se projeter.

Score possible

2-1 pour le RC Lens : dans une finale probablement tendue et disputée, les Sang et Or semblent mieux préparés mentalement et collectivement pour faire la différence dans les moments importants.