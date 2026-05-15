Revue de presse : Bouaddi (LOSC) approché par Zidane, le RC Lens a un gros argument mercato, coup dur pour Nice avant la finale

Voici la revue de presse en date du vendredi 15 mai 2026.

LOSC : Zidane a tenté de convaincre Bouaddi

Selon L’Équipe, Zinedine Zidane aurait tenté de convaincre Ayyoub Bouaddi, jeune talent du LOSC, de rejoindre l’équipe de France alors qu’il était également courtisé par le Maroc. Malgré cet intérêt, le joueur aurait finalement choisi de représenter la sélection marocaine. Un proche du joueur, interrogé sur ce dossier, est resté très discret en répondant simplement par « joker », sans confirmer ni détailler les discussions. Ce choix s’inscrit dans un contexte de forte concurrence entre la France et le Maroc pour attirer les joueurs binationaux, Bouaddi étant considéré comme l’un des grands espoirs du football européen.

RC Lens : un argument mercato de poids

Dans un post sur X, Laurent Mazure a souligné justement que les joueurs passés par le RC Lens ces dernières saisons (comme Clauss, Samba, Thauvin et Risser) montrent que jouer à Lens peut être un véritable tremplin pour atteindre l’équipe de France. Il souligne ainsi que ce facteur peut devenir un argument important pour convaincre de futures recrues de rejoindre le club, en voyant Lens comme un club qui aide à progresser et à se faire remarquer au niveau international.

OGC Nice : nouveau coup dur pour la finale face au RC Lens

Pour la finale de la Coupe de France au Stade de France, opposant l’OGC Nice au RC Lens, la FFF a décidé de réorganiser le placement des supporters niçois afin d’optimiser l’occupation des tribunes. Avec environ 13 000 billets déjà vendus côté niçois, certains supporters ont été déplacés vers des blocs situés plus bas dans le stade. L’objectif de cette redistribution est de regrouper les fans niçois dans des zones plus compactes afin de libérer des places en hauteur, ensuite susceptibles d’être revendues.

AJ Auxerre : gros coups durs à l’AJA

Bryan Okoh, défenseur de l’AJ Auxerre, s’est gravement blessé lors du match face à l’OGC Nice (victoire 2-1). Les examens médicaux ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Cette blessure met un terme à sa saison et devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Arrivé récemment et devenu un titulaire régulier, le joueur de 22 ans était en pleine progression avec Auxerre. Il s’agit d’un coup dur pour le club, qui perd un élément important de sa défense en cette fin de saison. De son côté, Clément Akpa est incertain pour le déplacement à Lille. Le défenseur ivoirien a ressenti une douleur à l’adducteur cette semaine.

OL : Tolisso prend la parole après la liste

Corentin Tolisso a exprimé sa déception après ne pas avoir été retenu par Didier Deschamps dans la liste des joueurs français pour la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais espérait pourtant une convocation grâce à sa très bonne saison en club. Dans un message publié sur Instagram, il explique : « Pas l’habitude de m’exprimer comme ça, mais au vu de tout le soutien et de tous les messages reçus, je voulais vous dire un immense merci. Déçu, c’est sûr, parce que je m’étais donné les moyens d’atteindre cet objectif qui était d’aller à la Coupe du monde, mais c’est la vie, et c’est comme ça. Comptez sur moi pour en faire encore plus et ne jamais rien lâcher », a écrit le champion du monde 2018. De son côté, Deschamps a justifié ses choix en évoquant la forte concurrence au milieu de terrain, avec plusieurs joueurs considérés comme indiscutables dans sa hiérarchie.

FC Metz : Pantaloni temporise pour son avenir

Le FC Metz s’active pour préparer sa “remontée immédiate” en Ligue 1 et a fait d’Olivier Pantaloni une priorité pour le poste d’entraîneur. Le technicien corse, actuellement en poste à Lorient, est courtisé pour son expérience et sa capacité à faire performer des équipes en Ligue 2. Mais selon Mohamed Toubache-Ter : « Le Président Serin en rêve mais a du mal à prendre son portable & l’appeler… Pour le reste, le coach lorientais attend de voir l’évolution du marché des coachs en L1… en espérant secrètement séduire le ‘python pour faire une Galtier bis ?! » Libre en juin, Pantaloni reste ouvert à plusieurs options et prend le temps d’évaluer le marché, tandis que d’autres clubs (en Ligue 1 notamment) suivent aussi le dossier. Metz conserve donc ses chances, mais doit avancer rapidement pour espérer le convaincre.

Paris FC : gros départ au PFC

Julien Lopez, milieu offensif du Paris FC, a annoncé qu’il quittera le club à la fin de la saison, via un message publié sur Instagram. En fin de contrat, le joueur de 34 ans met fin à une aventure de près de dix ans au sein du club parisien. Arrivé en 2017, il aura disputé plus de 260 matchs avec le PFC, devenant l’un des joueurs les plus importants et les plus capés de l’histoire du club, avec 31 buts et 16 passes décisives. Il évoque un parcours marquant, allant de son premier contrat professionnel signé tardivement jusqu’à la découverte de la Ligue 1. Dans son message, il rend également hommage à son frère Maxime Lopez, avec qui il a eu la chance de jouer au Paris FC, et remercie les supporters pour toutes ces années. Sa saison a été marquée par plusieurs blessures, limitant fortement son temps de jeu.

RC Strasbourg : un attaquant espagnol dans le viseur ?

Le RC Strasbourg s’active déjà sur le mercato estival malgré une fin de saison difficile et une absence probable de Coupe d’Europe en 2026-2027. Le club prépare plusieurs changements majeurs, notamment avec le départ annoncé d’Emmanuel Emegha vers Chelsea et la blessure de Joaquin Panichelli, ce qui oblige les dirigeants à recruter en attaque. Strasbourg a déjà sécurisé l’arrivée du jeune milieu portugais Diogo Sousa pour environ 10 M€, et travaille désormais sur un renfort offensif. La priorité actuelle se nomme Carlos Espí, un jeune avant-centre de Levante âgé de 20 ans. Auteur d’une saison prometteuse en Liga (11 buts en 25 matchs toutes compétitions), il est évalué autour de 25 M€. Le club alsacien n’est toutefois pas seul sur le dossier, puisque le FC Barcelone suit également le joueur. Strasbourg devra donc faire face à une forte concurrence pour espérer finaliser ce transfert.

TFC : un milieu zambien pour compenser un possible départ de Cristian Cásseres ?

Le Toulouse FC serait sur la piste de Miguel Chaiwa, milieu défensif de Hibernian, selon plusieurs sources concordantes, dont le journaliste Rudy Galetti. Le joueur zambien de 21 ans, actuellement sous contrat jusqu’en 2028, attire l’attention après une saison solide en Scottish Premiership. Arrivé à Hibernian en provenance des Young Boys contre environ 800 000 €, il s’est rapidement imposé comme titulaire au milieu de terrain. Toulouse n’est cependant pas seul sur le dossier : le Genoa, le Club Bruges et le Celtic suivent également le joueur de près, ce qui crée une concurrence importante pour le TFC. Le profil de Chaiwa plaît à Toulouse, notamment pour compenser un possible départ de Cristian Cásseres. Son profil de milieu défensif jeune, international et déjà expérimenté en Europe correspond bien à la stratégie de recrutement du club.