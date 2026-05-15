FC Nantes Mercato : des discussions ont débuté pour l’avenir de Mostafa Mohamed

Relégué en Ligue 2 avec le FC Nantes, Mostafa Mohamed se retrouve à un tournant majeur de sa carrière. L’attaquant égyptien privilégie un maintien en Europe, et plusieurs clubs turcs intensifient leur intérêt.

L’avenir de Mostafa Mohamed s’écrit désormais loin des certitudes. À 28 ans, l’avant-centre du FC Nantes est au cœur des spéculations de mercato après une saison compliquée conclue par la relégation du club en Ligue 2. Comme relayé sur notre site, le joueur ne souhaite pas, à ce stade, un retour en championnat égyptien et privilégie clairement la poursuite de sa carrière en Europe ou dans des championnats compétitifs hors Afrique.

Pas de retour en Égypte malgré des offres

Malgré des approches venues notamment du Pyramids FC, l’international égyptien aurait déjà fermé la porte à un retour en Premier League égyptienne. Son objectif reste de continuer à évoluer à haut niveau, dans un environnement européen qu’il connaît bien depuis ses passages en France et en Turquie.

Cette position intervient alors que le FC Nantes, fragilisé sportivement et financièrement, pourrait être contraint de réduire sa masse salariale et de se séparer de plusieurs cadres de l’effectif.

La Turquie en pole position pour un retour

Déjà passé par Galatasaray, Mostafa Mohamed conserve une excellente cote en Süper Lig. Plusieurs clubs turcs suivent de près son dossier et ont déjà initié des contacts avec son entourage, comme le rapporte Africa Foot.

Son profil d’attaquant puissant, expérimenté et habitué aux exigences européennes séduit particulièrement les formations turques, qui voient en lui une solution immédiate pour renforcer leur secteur offensif.

En parallèle, des clubs du Golfe (Arabie saoudite et Qatar notamment) surveillent également sa situation. Ces destinations, capables d’offrir des contrats très compétitifs, représentent une option crédible si aucune opportunité européenne majeure ne se concrétise.

Une saison difficile mais un profil toujours recherché

Sportivement, l’exercice écoulé a été mitigé : 24 matchs de Ligue 1 et 4 buts avec Nantes dans un contexte collectif compliqué.

Pour autant, son expérience internationale, son vécu en Ligue 1 et en Süper Lig, ainsi que sa puissance physique continuent d’attirer des clubs.

Sous contrat avec Nantes, Mostafa Mohamed se trouve désormais face à plusieurs scénarios, mais malgré la relégation de Nantes, l’attaquant égyptien ne manque pas de prétendants et entend rester au plus haut niveau.