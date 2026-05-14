Alors que le FC Nantes est relégué en Ligue 2 pour la troisième fois de son histoire, de nouvelles révélations atomisent les supporters.

Le climat devient explosif au FC Nantes. Relégué en Ligue 2 pour la troisième fois de son histoire, la Maison Jaune traverse une crise profonde et les dernières révélations d’Emmanuel Merceron risquent encore d’enflammer la colère des supporters contre la famille Kita. Interrogé sur plusieurs dossiers brûlants autour du club, l’insider nantais a livré des confidences particulièrement inquiétantes concernant la gestion actuelle des Canaris.

Le dossier Pantaloni a dérapé

Alors qu’Olivier Pantaloni faisait partie des profils envisagés pour prendre le banc nantais cet été, le technicien du FC Lorient ne devrait finalement pas rejoindre la Beaujoire. Et selon Emmanuel Merceron, la responsabilité viendrait directement de Franck Kita. « Perte de sang-froid habituelle de Franck Kita », a-t-il lâché sans détour.

Selon nos informations, le fils de Waldemar Kita n’aurait pas souhaité perdre une partie de son pouvoir sportif pour permettre l’arrivée d’une nouvelle structure autour du futur entraîneur, notamment avec une base sportive renforcée où le nom de Demba Ba avait circulé autour du club. Un fonctionnement qui aurait notamment refroidi Pantaloni.

Une vente du club toujours très loin

Autre sujet brûlant : la possible vente du FC Nantes. Là encore, Merceron se montre extrêmement pessimiste à court terme. « Cet été, je ne vois pas de monde où ça se produit », explique-t-il, tout en reconnaissant espérer se tromper.

Selon lui, Waldemar Kita pourrait seulement envisager une vente après un éventuel enlisement durable en Ligue 2. À 73 ans, le président nantais pourrait finir par lâcher prise si le club ne parvient pas rapidement à remonter.

Le mercato inquiète déjà en L2

Mais c’est surtout l’organisation sportive actuelle qui provoque une énorme inquiétude autour du club. Toujours selon Merceron, les Kita seraient aujourd’hui plus isolés que jamais dans la construction du futur effectif nantais. « Il n’y a plus personne au sportif à part eux deux. Et il n’y a aucune restructuration envisagée. Franck Kita reste capitaine du sportif. »

Une révélation qui passe très mal auprès d’une partie des supporters, déjà excédés par les décisions prises ces dernières années. Au FC Nantes, la descente en Ligue 2 pourrait finalement n’être que le début d’une crise encore plus profonde.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)