Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le titre en poche, le PSG n’entend pas accélérer son mercato pour autant. La priorité reste la finale de la Ligue des Champions programmée le 30 mai à Budapest contre Arsenal.

En attendant, le nom d’Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) continue de circuler mais elle est aujourd’hui au centre d’informations contradictoires.

« La piste Bouaddi est toujours d’actualité au PSG »

Achille Ash confirme les infos de But! Selon lesquelles le PSG garde un oeil très attentif sur le milieu du LOSC en vue du prochain mercato.

« La piste menant à Ayoub Bouaddi est toujours d’actualité pour le milieu de terrain du PSG, explique notre confrère sur X. Secteur de jeu ou très peu de recrues sont attendus contrairement à la défense principale chantier ou plusieurs mouvements sont espérés par le club parisien. »

3 autres profils prioritaires à Paris ?

S’il est vrai que le PSG ne compte pas révolutionner son milieu de terrain cet été, Marc Mechenoua affirme qu’il n’a même pas le souhait de recruter quoi que ce soit dans ce secteur, chose que nous ne confirmons pas à date.

« Paris qui devrait bouger sur un attaquant côté droit faux pied et peut-être une pointe voire un défenseur central, n’a pas prévu de se renforcer au milieu de terrain. Secteur dans lequel, il est plutôt bien pourvu. Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers Budapest et rien d’autre », conclut le journaliste d’Onze Mondial. On a déjà hâte d’être en juin…

Le calendrier de fin de saison du PSG :

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League