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FRANCE

PSG Mercato : un international français envoyé à Paris cet été, la fake news est annoncée !

Par William Tertrin - 12 Mai 2026, 18:40
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Alors que le nom d’Aurélien Tchouaméni pourrait circuler autour du PSG prochainement, un démenti est tombé dans ce dossier.

Dans les prochains jours, les rumeurs concernant un possible intérêt du PSG pour le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni vont certainement fleurir. Le sujet a rapidement gagné en visibilité sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations autour d’un éventuel retour du dossier sur la table du mercato parisien. En effet, Tchouaméni est dans la tourmente après son violent clash avec Valverde au Real Madrid, et il pourrait donc être poussé vers la sortie cet été.

Un démenti clair sur l’état du dossier

Cependant, selon les informations relayées par le compte PSGINSIDE-ACTUS, proche de l’actualité du club, les rumeurs annoncées seront totalement fausses. Aucune discussion concrète n’aurait lieu à ce stade, et les informations évoquant un transfert vers Paris sont qualifiées de non fondées.

Ce type de clarification intervient régulièrement dans les périodes de rumeurs intensives autour du mercato du PSG, souvent sujet à de nombreuses spéculations.

Un dossier déjà refermé par le passé

Le nom de Tchouaméni n’est pas nouveau du côté du PSG. Le joueur avait déjà été ciblé lors de son passage à l’AS Monaco, mais le milieu de terrain avait finalement pris la direction du Real Madrid en 2022, malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Une rumeur à relativiser

À ce jour, aucun élément fiable ne confirme un retour du PSG dans la course. Le dossier semble donc relever davantage de la spéculation que d’un projet concret.

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