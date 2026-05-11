PSG : Lucas Chevalier s’est fait détruire par un de ses coéquipiers

Profitant des absences de Lucas Chevalier et du repos accordé à Matvey Safonov, Renato Marin a saisi sa chance au PSG… au point de passer devant l’ancien portier du LOSC ?

Personne n’imaginait Renato Marin au premier plan il y a encore quelques semaines. Troisième gardien dans la hiérarchie parisienne en début de saison, le jeune Italien de 19 ans profite pourtant d’un concours de circonstances pour se faire remarquer au meilleur moment.

La blessure à la cuisse de Lucas Chevalier, ajoutée à la volonté du staff parisien de ménager Matvey Safonov avant les grandes échéances européennes, a ouvert une fenêtre inattendue au portier formé à l’AS Rome. Une opportunité que Renato Marin semble bien décidé à ne pas laisser passer.

Déjà intéressant lors du nul contre Lorient (2-2), pour sa première titularisation en Ligue 1, le gardien parisien a franchi un cap dimanche face à Brest (1-0). Sans être constamment sollicité, il a répondu présent dans les moments clés, un critère essentiel pour un gardien du PSG, souvent peu exposé mais obligé d’être décisif sur chaque situation dangereuse. Dans cette concurrence à distance, il a complètement détruit Lucas Chevalier.

Renato Marin a multiplié les interventions contre Brest

Face aux Bretons, Renato Marin a multiplié les interventions rassurantes. Il s’est d’abord montré autoritaire dans ses sorties, notamment devant Kamory Doumbia, avant de réaliser deux arrêts déterminants : une parade réflexe à bout portant devant Le Guen puis une horizontale spectaculaire sur une frappe de Magnetti en fin de rencontre. Son aisance aérienne et sa sérénité dans la gestion des coups de pied arrêtés ont également été remarquées.

Après la rencontre, Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction. Le technicien espagnol a salué la préparation et le sérieux de son jeune gardien, preuve que le staff parisien suit de près son évolution. Depuis plusieurs mois, Renato Marin est d’ailleurs présenté en interne comme un gardien moderne, complet dans le jeu au pied et doté d’un gros potentiel de progression.

Ces performances arrivent aussi dans un contexte particulier au PSG. Recruté l’été dernier pour environ 55 millions d’euros bonus compris, Lucas Chevalier peine à convaincre durablement depuis plusieurs mois. De son côté, Matvey Safonov s’est installé comme la référence actuelle dans l’esprit de Luis Enrique grâce à sa régularité et son profil davantage compatible avec les exigences du coach espagnol.

Chevalier vers un départ cet été ?

Dans ce scénario, l’avenir de Chevalier pourrait rapidement devenir une vraie question lors du mercato estival. Un départ, sous forme de transfert ou de prêt, n’est plus totalement à exclure si la situation n’évolue pas, comme l’ajoute L’Équipe. Et forcément, chaque minute disputée par Renato Marin renforce un peu plus sa crédibilité en interne.

Le jeune Italien ne bouleversera probablement pas la hiérarchie avant la finale de Ligue des champions, mais il pourrait bien avoir gagné autre chose : la confiance du staff parisien pour intégrer durablement la rotation la saison prochaine.

À seulement 19 ans, Renato Marin semble en tout cas avoir lancé sa carrière parisienne plus vite que prévu.