PSG Mercato : clap de fin confirmé pour Lucas Chevalier à Paris ?

La situation de Lucas Chevalier au PSG continue de se compliquer. Le portier français vient de subir un nouveau coup dur avec une blessure musculaire qui pourrait peser lourd…

Le PSG a communiqué officiellement ce mercredi sur l’état de santé de Lucas Chevalier. Le gardien souffre d’une lésion à la cuisse droite, contractée lors d’une séance d’entraînement au Campus PSG.

Le club précise qu’il va désormais suivre un protocole de soins et rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Cette indisponibilité tombe à un moment particulièrement délicat de la saison, alors que la concurrence est déjà intense dans les buts parisiens. Comme l’ajoute le journaliste Benjamin Quarez, son absence est estimée à 3 semaines.

Un nouveau coup d’arrêt dans une saison compliquée

Cette blessure ne fait qu’accentuer une dynamique déjà fragile pour l’ancien Lillois. Depuis plusieurs mois, Chevalier peine à s’installer durablement comme numéro un, alternant passages sur le banc et périodes d’incertitude sportive.

En interne, son statut a déjà été fragilisé par la concurrence avec Safonov et certaines performances jugées irrégulières. Ce nouvel arrêt physique vient donc interrompre une tentative de relance au moment où il devait regagner du temps de jeu et de la confiance.

Un avenir au PSG de plus en plus incertain

Arrivé avec un statut de grand espoir et un investissement important du club, Lucas Chevalier devait incarner la stabilité à long terme du poste de gardien. Mais la situation a évolué différemment.

Entre concurrence accrue, manque de continuité et désormais blessure, son avenir au PSG apparaît de plus en plus flou. En interne, la question d’un départ lors du prochain mercato estival commence à être évoquée, notamment si sa hiérarchie ne s’améliore pas à son retour. Avec 3 semaines d’indisponibilité, on peut d’ores et déjà assurer que sa saison est terminée. Son dernier match avec Paris remonte au 23 janvier dernier, et il s’agissait peut-être de son dernier s’il venait à partir cet été.

Un tournant décisif pour la suite

En annonçant cette terrible nouvelle concernant Lucas Chevalier, le PSG a donc peut-être annoncé, sans le savoir, le clap de fin de l’aventure du prometteur gardien dans la capitale. Affaire à suivre, mais cela pourrait aussi peser dans les choix de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde…