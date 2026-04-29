OM Mercato : le futur directeur sportif impliqué dans l’arrivée d’une star cet été ?

Alors que l’OM doit encore nommer son nouveau directeur sportif, ce dernier pourrait être impliqué dans un dossier d’envergure avec l’arrivée d’une star venue de Premier League.

Alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, l’OM se retrouve déjà au cœur d’une rumeur d’envergure. Le club phocéen serait intéressé par John Stones, défenseur international anglais de Manchester City, dont le contrat arrive à expiration en juin prochain.

À 31 ans, John Stones s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière. Après dix saisons passées sous les ordres de Pep Guardiola, le défenseur central devrait quitter Manchester City libre à la fin de la saison, selon plusieurs sources concordantes de la presse anglaise et internationale.

Un départ qui attire logiquement de nombreux clubs européens, puisque le joueur serait disponible sans indemnité de transfert, une rareté pour un défenseur de ce calibre.

L’OM en pole… selon certaines sources

D’après ESPN et plusieurs médias spécialisés, l’OM ferait partie des clubs les plus attentifs à la situation du joueur. Mieux encore, le club phocéen serait actuellement en “bonne position” dans ce dossier, même si rien n’est acté à ce stade. Si le futur directeur sportif n’est pas encore officiellement connu, ce dernier pourrait être impliqué dans ce dossier brûlant.

L’idée d’attirer un joueur expérimenté, multiple champion d’Angleterre et vainqueur de la Ligue des Champions, représente une opportunité sportive majeure pour l’OM, en quête de stabilité défensive.

Une concurrence européenne déjà active

Le dossier est toutefois loin d’être simple. Plusieurs clubs européens suivent également de près la situation du défenseur anglais, notamment en Serie A et en Premier League.

Le profil de Stones, réputé pour sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans un système de possession, attire de nombreux entraîneurs. Mais son salaire élevé à Manchester City (estimé à plus de 15 millions d’euros par an) pourrait freiner plusieurs prétendants.

Un dossier encore très hypothétique

Malgré l’enthousiasme suscité par cette rumeur, le dossier reste à ce stade très incertain. En interne, l’OM n’a pas encore stabilisé tous les aspects de son organisation sportive, ce qui rend toute projection délicate.

Il s’agit donc davantage d’une opportunité surveillée que d’une piste concrète avancée, même si le nom de John Stones circule bel et bien dans les discussions du mercato.