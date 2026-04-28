Le sélectionneur adjoint de l’Algérie n’aurait aucun mal à imaginer un avenir en Angleterre pour Amine Gouiri (26 ans).

Le futur d’Amine Gouiri pourrait déjà s’écrire loin de Marseille. Alors que l’attaquant de l’OM s’est progressivement imposé comme l’un des éléments importants du projet olympien, une nouvelle sortie venue de son entourage ouvre clairement la porte à un départ vers l’étranger… et notamment vers la Premier League.

L’Angleterre comme destination idéale pour Gouiri

Dans une interview accordée à Africafoot, Nabil Neghiz, sélectionneur adjoint de l’Algérie, a évoqué sans détour l’avenir potentiel de Gouiri. Selon lui, un transfert vers l’Angleterre serait une étape logique dans la progression du joueur : « Si Marseille reçoit une belle proposition, il sera peut-être vendeur. Personnellement, je pense que ce serait positif pour lui de rester à l’OM un an de plus au minimum, car c’est un des éléments centraux du projet sportif. Mais s’il devait partir, je le verrais bien aller en Angleterre. C’est le meilleur championnat du monde, il y a beaucoup de clubs de très haut niveau qui se battent tous les ans pour disputer la C1, et pour lui, cela serait encore une possibilité de progresser. » Une déclaration qui relance immédiatement les spéculations autour de son avenir.

Gouiri, un profil qui plairait en Premier League

Avec son profil technique, sa mobilité et sa capacité à jouer entre les lignes, Amine Gouiri correspond parfaitement aux attentes de nombreux clubs anglais. La Premier League apprécie particulièrement les attaquants polyvalents capables d’évoluer dans différents systèmes offensifs. À 26 ans, l’international algérien arrive aussi dans une phase clé de sa carrière, où un nouveau défi à l’étranger pourrait représenter un vrai tournant. Du côté de l’OM, la situation est délicate.

D’un côté, Gouiri est perçu comme un élément central du projet sportif, capable d’apporter de la qualité dans la finition et dans la construction offensive. De l’autre, une offre venue de Premier League pourrait être difficile à refuser si elle atteint des montants importants. Le club phocéen devra donc trancher entre stabilité sportive et opportunité financière.

Un joueur encore attaché à son projet marseillais

Malgré ces projections, rien n’indique pour l’instant que Gouiri souhaite quitter Marseille immédiatement. Le discours de son entourage met même en avant l’idée d’une continuité d’au moins une saison supplémentaire à l’OM. Un point important dans un contexte où le club cherche à stabiliser son projet et à construire une base solide pour les saisons à venir.

Comme souvent avec l’OM, le dossier Gouiri pourrait rapidement évoluer en fonction des performances et des offres reçues. L’intérêt de clubs anglais pourrait transformer ce simple débat en véritable feuilleton estival. Mais pour l’instant, Marseille peut encore compter sur son attaquant… tout en gardant un œil attentif sur ce qui se prépare en coulisses.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)