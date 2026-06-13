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RC Lens Mercato : deux dossiers chauds débloqués grâce à Toppmöller ?

Par William Tertrin - 13 Juin 2026, 08:00
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Le RC Lens est tout proche de finaliser l’arrivée de Dino Toppmöller sur son banc. Un tournant qui pourrait accélérer deux dossiers mercato déjà bien avancés : Thorgan Hazard et Giulian Biancone.

Le RC Lens avance sur son mercato estival, mais tout était jusqu’ici conditionné à une décision majeure : la nomination du nouvel entraîneur. Après le départ de Pierre Sage, la direction lensoise a volontairement mis en pause plusieurs dossiers pour permettre au futur technicien de valider les choix sportifs.

Dans ce contexte, un nom se détache désormais avec insistance : Dino Toppmöller. L’ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich et ex-coach de l’Eintracht Francfort est tout proche de s’engager avec les Sang et Or. Selon plusieurs sources concordantes, un accord aurait même été trouvé pour un contrat de deux ans. Une arrivée qui change immédiatement la dynamique du mercato lensois.

Hazard et Biancone, arrivées imminentes ?

Parmi les premiers dossiers impactés figure celui de Thorgan Hazard. Le milieu offensif belge, en fin de contrat avec Anderlecht, avait déjà donné son accord de principe pour un retour au club formateur.

Sous l’impulsion de Pierre Sage, le deal était considéré comme très avancé, avec un contrat de deux ans prêt à être officialisé. Mais le départ du coach a gelé la finalisation. Désormais, avec Toppmöller en passe de prendre les commandes, le dossier pourrait être rapidement relancé.

Autre dossier mis en attente : celui de Giulian Biancone, défenseur de l’Olympiakos. Le joueur était ciblé pour renforcer le secteur défensif lensois, mais les négociations avaient été suspendues pour la même raison : attendre le nouvel entraîneur.

Toppmöller, un effet accélérateur sur le mercato lensois

L’arrivée du technicien allemand pourrait donc débloquer rapidement plusieurs situations. Le RC Lens avait anticipé son mercato, mais la direction a préféré figer certaines décisions stratégiques pour éviter tout décalage avec la vision du futur coach.

Avec Toppmöller attendu dans les prochains jours, les dossiers Hazard et Biancone pourraient être parmi les premiers à être officiellement relancés — voire finalisés très rapidement.

Un signal fort envoyé par le club, qui veut éviter toute perte de temps dans une intersaison déjà cruciale.

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