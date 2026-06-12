RC Lens : quatre dossiers chauds déjà sur le bureau de Toppmöller

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Le RC Lens s’apprête à ouvrir un nouveau cycle. Après plusieurs départs déjà actés et celui de Pierre Sage vers Crystal Palace, les Sang et Or vont désormais repartir avec Dino Toppmöller sur le banc. L’entraîneur allemand doit être officialisé lundi et son arrivée pourrait déjà peser sur plusieurs dossiers chauds du mercato lensois.

Car si le futur coach ne décidera pas seul de l’avenir des joueurs, son avis comptera forcément dans les prochaines semaines. Alors que Robin Risser, Malang Sarr, Mamadou Sangaré et Samson Baidoo pourraient attirer de grosses offres cet été, Toppmöller aura son mot à dire. Et dans certains cas, il pourrait clairement demander à sa direction de freiner un départ.

Lens entre dans un été très agité

Le mercato lensois a déjà commencé fort. Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin et Wesley Saïd ont quitté le club, tandis que Pierre Sage a pris la décision de signer à Crystal Palace. Un enchaînement qui marque déjà une vraie rupture dans le projet sang et or.

Pour éviter de perdre le fil, Jean-Louis Leca et la direction lensoise ont rapidement avancé sur le dossier du nouvel entraîneur. Sauf retournement de situation, Dino Toppmöller sera officialisé lundi. Un choix fort, qui doit permettre au Racing de repartir sur des bases solides.

Mais l’Allemand pourrait arriver dans un contexte très instable. Plusieurs joueurs importants sont encore susceptibles de faire l’objet d’offres importantes.

Toppmöller ne décidera pas seul, mais son avis pèsera lourd

Au RC Lens, les décisions mercato resteront évidemment entre les mains de la direction sportive. Jean-Louis Leca gardera la main sur les négociations, les ventes et les arrivées. Mais il serait étonnant que Dino Toppmöller ne soit pas consulté sur les dossiers majeurs de l’effectif.

Un nouvel entraîneur a besoin de connaître rapidement les joueurs sur lesquels il peut construire. Et dans le cas de Lens, certains profils pourraient parfaitement coller à ses idées de jeu. C’est là que son avis pourrait devenir décisif.

Toppmöller ne dira pas forcément qui doit être vendu ou conservé à tout prix, mais il pourra mettre en garde sa direction. Si un joueur lui semble essentiel pour son système ou pour l’équilibre du groupe, son veto sportif pourrait peser dans les discussions.

Quatre dossiers sensibles sur la table

Parmi les situations à surveiller, quatre noms ressortent : Robin Risser, Malang Sarr, Mamadou Sangaré et Samson Baidoo. Tous disposent d’une belle cote et pourraient recevoir de grosses offres cet été.

Robin Risser représente un profil jeune, prometteur et déjà très observé. Malang Sarr apporte de l’expérience et une connaissance du haut niveau. Mamadou Sangaré possède un gros volume et une vraie capacité à gratter des ballons au milieu. Samson Baidoo, lui, reste un profil défensif très attractif par son potentiel.

Pour Toppmöller, l’enjeu sera simple : identifier rapidement les joueurs indispensables à son projet. Car laisser partir trop d’éléments majeurs dès son arrivée pourrait rendre sa mission beaucoup plus compliquée.

Jean-Louis Leca face à un équilibre délicat

Jean-Louis Leca va devoir gérer un mercato particulièrement sensible. D’un côté, Lens sait que certaines offres peuvent être difficiles à refuser. De l’autre, le club ne peut pas se permettre de trop affaiblir son effectif au moment de lancer un nouveau cycle.

C’est justement dans cet équilibre que l’avis de Toppmöller sera important. Le futur coach pourra valider certains départs, en accepter d’autres sous conditions, ou au contraire demander à conserver des profils qu’il juge essentiels.

Son rôle ne sera donc pas celui d’un décideur unique, mais celui d’un entraîneur dont la vision sportive peut influencer les arbitrages de la direction.

Un mercato qui peut conditionner son arrivée

Dino Toppmöller va arriver avec ses idées, son système et ses exigences. Mais pour réussir à Lens, il aura besoin d’un effectif cohérent. Perdre trop de joueurs importants avant même le début de son travail serait un vrai risque.

Le Racing doit donc éviter l’effet boule de neige. Après les départs déjà actés, la priorité sera de ne pas transformer ce mercato en exode. Les dossiers Risser, Sarr, Sangaré et Baidoo seront donc suivis de très près.

L’arrivée de Toppmöller ne bloquera pas automatiquement les ventes. Mais elle peut changer la manière dont Lens va les aborder.

Lens doit éviter de fragiliser son nouveau projet

Le RC Lens se retrouve à un moment charnière. Avec Pierre Sage parti à Crystal Palace et Dino Toppmöller attendu lundi, le club artésien s’apprête à lancer une nouvelle page. Mais cette page ne pourra pas s’écrire correctement si l’effectif est trop profondément chamboulé.

Toppmöller aura donc rapidement un rôle important à jouer. Pas en décidant seul du mercato, mais en donnant son avis sur les joueurs à conserver pour bâtir son projet.

Et si de grosses offres arrivent pour Risser, Sarr, Sangaré ou Baidoo, Lens devra trancher avec prudence. Car vendre au bon prix est une chose. Mais priver son nouveau coach de plusieurs éléments majeurs dès son arrivée en serait une autre.