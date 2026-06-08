RC Lens : la première recrue du nouveau coach lensois est déjà connue ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le mercato estival n’ouvrira officiellement ses portes que le lundi 15 juin, mais le RC Lens s’active déjà en coulisses. Après plusieurs départs de joueurs en fin de contrat, le club artésien prépare la suite et souhaite rapidement poser les bases de son effectif pour la saison 2026-2027.

Un premier dossier semblait d’ailleurs bien avancé : celui de Giulian Biancone. Le défenseur français de 26 ans est dans le viseur des Sang et Or, et son arrivée aurait même été validée en interne avant le coup de théâtre autour de Pierre Sage.

Biancone, un dossier bien engagé à Lens

Selon Foot Mercato, le RC Lens travaillait sérieusement sur la venue de Giulian Biancone. Le profil du joueur plaît dans le Pas-de-Calais, notamment pour sa polyvalence défensive et son expérience. Capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, l’ancien international français chez les jeunes représente un renfort intéressant pour solidifier l’arrière-garde lensoise.

Le dossier semblait même avoir pris une tournure positive ces derniers jours. En Grèce, certains médias vont plus loin et annoncent que l’opération serait déjà bouclée entre les différentes parties. Une information qui laisse penser que le RC Lens avait clairement avancé ses pions avant l’ouverture officielle du mercato.

Mais dans le football, tout peut changer très vite. Et à Lens, l’incertitude autour du banc a rebattu les cartes.

Le départ annoncé de Pierre Sage change tout

Alors que Pierre Sage avait validé le recrutement de Giulian Biancone, l’entraîneur a signifié son désir de quitter le RC Lens. Une décision qui plonge forcément le club dans une période d’attente, notamment sur le marché des transferts.

Face à cette situation, les dirigeants lensois auraient choisi de mettre le dossier Biancone en suspens. L’objectif est clair : attendre la nomination du prochain entraîneur avant de finaliser définitivement l’arrivée du joueur. Une décision logique, puisque le futur coach devra lui aussi valider les profils qui composeront son groupe.

Le RC Lens ne veut pas se précipiter. Même si le dossier est bien engagé, le club artésien souhaite éviter de recruter un joueur qui ne correspondrait pas totalement aux idées du prochain technicien.

Une première recrue pour lancer le nouveau projet ?

Malgré ce léger coup de frein, Giulian Biancone pourrait bien devenir la première recrue de l’été lensois. Son arrivée aurait une valeur symbolique forte : celle du lancement d’un nouveau cycle après le départ probable de Pierre Sage.

Pour le futur entraîneur du RC Lens, disposer rapidement d’un renfort défensif déjà ciblé par la direction pourrait permettre de gagner du temps dans la construction de l’effectif. Biancone coche plusieurs cases : expérience, marge de relance, connaissance du haut niveau et capacité à s’intégrer dans différents systèmes.

Reste désormais à savoir si le prochain coach lensois donnera son feu vert définitif. Si c’est le cas, le dossier pourrait rapidement se décanter.

🚨 GIULIAN BIANCONE 🇫🇷 EN SALLE D'ATTENTE AVANT SA SIGNATURE ! 👀❤️💛



Le transfert est en bonne voie mais la direction artésienne bloque temporairement le dossier pour attendre l'officialisation et le feu vert de son nouvel entraîneur.



(@sebnonda) pic.twitter.com/34ZdwhozBR — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 7, 2026

Lens avance, mais attend son nouveau patron

Le RC Lens se retrouve donc dans une situation paradoxale. D’un côté, le club veut avancer vite sur son mercato. De l’autre, l’incertitude autour de son entraîneur oblige les dirigeants à temporiser sur certains dossiers.

Giulian Biancone reste aujourd’hui une piste très sérieuse, possiblement même la plus avancée du moment. Mais son arrivée dépend désormais de la validation du futur coach. Une chose est sûre : le RC Lens prépare déjà l’après-Pierre Sage, et ce premier dossier pourrait donner le ton d’un été très animé dans le Pas-de-Calais.