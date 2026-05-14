RC Lens : gros coup dur pour Thorgan Hazard avant son arrivée cet été

Quelques semaines avant son retour annoncé au RC Lens, Thorgan Hazard a vécu une immense désillusion avec le RSC Anderlecht ce jeudi.

Longtemps fermé et tendu, le derby bruxellois a finalement basculé dans une folle fin de rencontre. Au Stade Roi Baudouin, la Royale Union Saint-Gilloise a remporté la Coupe de Belgique 2026 en dominant le RSC Anderlecht après prolongation (3-1).

Et cette défaite pourrait laisser des traces pour Thorgan Hazard. Aligné d’entrée dans cette finale, l’international belge n’a pas réussi à faire basculer la rencontre, même s’il a tiré le coup franc qui a amené l’égalisation, avant de céder sa place à la 89e minute.

Un coup dur sur le plan émotionnel

Alors que son retour au RC Lens semble désormais bouclé pour cet été, cette finale perdue représente un énorme coup dur sur le plan émotionnel. Le joueur de 33 ans espérait quitter Anderlecht avec un trophée majeur, lui qui sort pourtant d’une saison statistiquement solide avec 15 buts toutes compétitions confondues.

Dans une rencontre verrouillée pendant plus de 70 minutes, c’est Kevin Mac Allister qui avait ouvert le score pour l’Union (74e), avant l’égalisation d’Anderlecht quelques minutes plus tard. Poussée en prolongation, l’USG a ensuite fait exploser son rival grâce à Mohammed Fuseini (95e) puis Kevin Rodrigues (100e).

Hazard va devoir tourner la page

Avec ce nouveau trophée, la Royale Union Saint-Gilloise confirme sa domination récente sur le football belge. Après la Coupe en 2024 puis le championnat en 2025, le club bruxellois enchaîne une troisième saison consécutive avec au moins un titre majeur.

De son côté, Thorgan Hazard devrait rapidement tourner la page. Formé au RC Lens, le frère d’Eden Hazard serait tombé d’accord avec les Sang et Or pour un contrat de deux saisons, marquant ainsi son grand retour dans l’Artois quatorze ans après son départ.