RC Lens : la réponse est tombée pour la présence de Baidoo face à Nice

Sorti blessé face au PSG mercredi soir, Samson Baidoo ne devrait finalement pas pouvoir tenir sa place pour la finale de Coupe de France entre le RC Lens et Nice, le 22 mai.

Le pire scénario semble se confirmer pour le RC Lens. Touché à la cuisse gauche lors de la défaite face au PSG (0-2), mercredi à Bollaert, Samson Baidoo a passé des examens médicaux ce jeudi afin d’évaluer la gravité de sa blessure. Et selon La Voix du Nord, le défenseur autrichien ne sera malheureusement pas opérationnel pour la finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice, prévue le 22 mai. Peut-être aussi pour la Coupe du Monde avec l’Autriche…

Le défenseur lensois s’était écroulé seul sur la pelouse peu après l’heure de jeu face au PSG, en se tenant immédiatement l’arrière de la cuisse gauche. Des images inquiétantes, renforcées par l’attitude du joueur à sa sortie du terrain, la tête enfouie dans son maillot tandis qu’Adrien Thomasson appelait rapidement le staff médical.

Un retour après une très longue absence

Déjà éloigné des terrains pendant près de trois mois entre fin janvier et mi-avril en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Samson Baidoo disputait seulement son sixième match depuis son retour. Cette fois, il ne s’agirait toutefois pas du même ischio touché précédemment, mais l’indisponibilité du roc autrichien apparaît suffisante pour compromettre sa participation à la finale.

Après la rencontre contre Paris, Pierre Sage avait pourtant tenté de garder une lueur d’espoir concernant son défenseur : « On donnera 100 % de ce qu’on peut pour qu’il puisse jouer contre Nice », avait confié l’entraîneur lensois. Mais en interne, l’inquiétude était déjà très forte.

Quelle option pour remplacer Baidoo ?

Cette absence représente un coup dur majeur pour Lens. Depuis son arrivée l’été dernier, Baidoo s’est imposé comme l’un des piliers défensifs du Racing. Son impact statistique est important, avec une défense beaucoup plus solide lorsqu’il est présent.

Pour le remplacer, Pierre Sage pourrait désormais hésiter entre plusieurs profils. Le jeune Kyllian Antonio, lancé face au PSG après la sortie de Baidoo, apparaît comme une option crédible malgré son récent retour de blessure. Arthur Masuaku ou encore Nidal Celik, pas très rassurant, restent également des solutions envisagées avant cette finale historique pour les Sang et Or.