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FRANCE

PSG Mercato : Luis Campos prépare un gros coup pour un clone de Sangaré (RC Lens)

Par William Tertrin - 14 Mai 2026, 18:20
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Arsenal et le PSG pourraient s’affronter bien au-delà de la finale de Ligue des champions. Les deux géants européens ciblent un milieu prometteur de Premier League comparable à Mamadou Sangaré au RC Lens.

Alors que l’Europe du football a encore les yeux tournés vers la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, les deux clubs préparent déjà un nouveau duel… sur le marché des transferts.

Selon plusieurs sources anglaises et françaises, dont The Times, les Gunners auraient fait de Mateus Fernandes une priorité pour renforcer leur entrejeu cet été. Le jeune milieu portugais de 21 ans, auteur d’une saison remarquée avec West Ham malgré les difficultés de son club, attire de plus en plus les cadors européens.

Un nouveau Sangaré en Ligue 1 ?

Arrivé il y a moins d’un an en provenance de Southampton contre environ 40 millions d’euros, Fernandes s’est rapidement imposé comme l’un des profils les plus prometteurs de Premier League (4 buts et 3 passes dé cette saison). Sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain, sa qualité technique et son volume de jeu séduisent particulièrement le staff d’Arsenal, qui cherche à renforcer la rotation autour de ses cadres.

Mais le club londonien n’est pas seul sur le dossier. Le PSG suit également de très près l’évolution du joueur, dont le profil est comparable à un Mamadou Sangaré du RC Lens, selon les données de Data Scout (similarité à 81%). Luis Campos, fidèle à sa stratégie de recrutement orientée vers les talents portugais, voit en Fernandes un profil similaire à ceux déjà recrutés à Paris ces dernières années, à l’image de Vitinha ou João Neves. Le directeur sportif parisien aurait déjà pris des renseignements auprès de son entourage.

Un gros bras de fer à venir

La situation de West Ham pourrait aussi accélérer le dossier. En cas de relégation, les Hammers seraient contraints de vendre certains de leurs actifs majeurs, dont Fernandes, encore sous contrat longue durée.

Arsenal espère profiter de ce contexte pour prendre l’avantage, mais la concurrence du PSG et d’autres clubs anglais pourrait rapidement faire grimper les enchères. Un nouveau bras de fer entre les deux finalistes européens semble déjà lancé.

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