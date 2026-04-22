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FRANCE

PSG Mercato : Luis Campos négocie avec un crack de Premier League

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 16:40
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Mateus Fernandes (West Ham)

Le PSG serait intéressé par Mateus Fernandes en vue du mercato estival et aurait déjà entamé des discussions avec le milieu de terrain de West Ham.

Le continent portugais pourrait encore plus s’agrandir au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Selon Foot Mercato, le club de la capitale et Luis Campos viseraient un nouveau Lusitanien en la personne de Mateus Fernandes. Recruté 44 millions d’euros l’été dernier par West Ham en provenance de provenance de Southampton, le Portugais s’impose avec les Hammers comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League.

Contact établi entre le PSG et Mateus Fernandes !

Toujours d’après Foot Mercato, des premiers contacts auraient d’ores et déjà été établis entre le PSG et le joueur de 21 ans, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2030 avec West Ham. Reste désormais à savoir si le club londonien est ouvert à une vente de l’ancien joueur du Sporting Portugal lors du prochain mercato estival, et surtout à quel prix.

Après Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos, un cinquième joueur portugais pourrait ainsi venir renforcer l’effectif parisien cet été et confirmer un peu plus l’influence lusitanienne au sein du club.

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