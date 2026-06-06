ASSE : un coach étranger en approche pour remplacer Montanier ?

Les dirigeants de l’ASSE auraient fait d’un technicien étranger leur priorité pour succéder à Philippe Montanier.

Comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité ce samedi, Philippe Montanier a décidé de ne pas poursuivre l’aventure sur le banc de l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. Arrivé en février dernier en remplacement d’Eirik Horneland, le technicien de 61 ans n’est pas parvenu à faire remonter les Verts en Ligue 1.

En fin de contrat cet été, l’ancien coach de Toulouse est frustré de la tournure des événements avec Kilmer Sports Ventures, qui ne lui a pas apporté les garanties qu’il espérait pour continuer. Après avoir refusé le FC Nantes, Philippe Montanier est désormais en discussions avec un club de Ligue 1, toujours selon nos informations.

Le successeur de Montanier devrait être étranger

Le départ de Philippe Montanier de l’ASSE a été confirmé ce lundi par L’Équipe. Le quotidien sportif précise que les dirigeants stéphanois seraient à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis déjà une semaine et privilégieraient la piste d’un technicien étranger pour lui succéder. Pour l’heure, aucun nom ne se détache toutefois clairement pour prendre les rênes des Verts.