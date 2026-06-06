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FRANCE

ASSE : Montanier a tranché pour son avenir

Par Laurent Hess - 6 Juin 2026, 12:20
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Selon nos informations, Philippe Montanier a tranché pour son avenir. Et il a prévenu l’ASSE de sa décision.

Comme révélé par La voix des Verts en début de semaine, Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l’ASSE, tardait à trancher l’avenir de Philippe Montanier sur le banc stéphanois. Arrivé début février, Montanier avait remarquablement redressé la barre avec des débuts tonitruants (7 victoires, 2 nuls) avant d’échouer finalement dans son opération remontée en L1.

Montanier n’a pas eu les garanties demandées

Depuis la défaite à Nice (1-4) vendredi dernier, KSV s’était contenté d’un coup de fil avec Montanier pour lui demander s’il avait ou non envie de rester. Le technicien avait demandé des garanties pour continuer, mais il est resté sans nouvelles de la direction de l’ASSE. Si bien que vendredi, Montanier, actuellement en vacances au soleil, a informé les dirigeants stéphanois qu’il avait pris la décision de ne pas rester à l’ASSE. Il se dirige donc vers la sortie.

Un club de Ligue 1 le sollicite

Approché par le FC Nantes, Montanier pourrait rester en France où un club de Ligue 1 le sollicite. L’identité du club en question n’a pas encore pu être dévoilée. Mais la tendance, sauf retournement de situation, ce samedi, c’est bien que Montanier ne sera plus sur le banc de l’ASSE à la rentrée, lui qui avait programmé la reprise de l’entraînement au 1er juillet, à L’Etrat.

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