OM Mercato : l’IA prédit le futur club de Mason Greenwood

Entre l’Italie, l’Arabie saoudite et une nouvelle saison à l’OM, l’avenir de Mason Greenwood reste flou. ChatGPT a fait son choix.

Après deux belles saisons sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood pourrait, sauf retournement de situation, quitter la cité phocéenne lors du mercato estival. Un transfert qui permettrait à l’OM de rééquilibrer ses comptes avant son passage devant la DNCG. Les dirigeants marseillais espéreraient récupérer environ 50 millions d’euros grâce à la vente de l’ancien joueur de Manchester United. Un objectif qui semble atteignable puisque plusieurs clubs européens, dont l’AS Roma, ainsi que des formations saoudiennes suivraient de près sa situation. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT de prédire dans quel club Mason Greenwood évoluera la saison prochaine.

L’IA voit Greenwood partir à l’AS Roma

S’il est difficile de prédire avec certitude l’avenir de Mason Greenwood, un départ vers l’AS Roma semble aujourd’hui être l’hypothèse la plus crédible. Le club italien recherche des renforts offensifs de haut niveau et le profil de l’attaquant anglais correspond parfaitement aux attentes des dirigeants romains. De plus, la Serie A pourrait représenter une étape logique dans la progression de sa carrière après son passage réussi à Marseille.

L’intérêt de plusieurs formations saoudiennes ne doit toutefois pas être écarté. Avec leur puissance financière, ces clubs ont les moyens de satisfaire à la fois les exigences de l’OM et celles du joueur. Néanmoins, à seulement 24 ans, Greenwood semble encore avoir les qualités nécessaires pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau du football européen avant d’envisager une telle destination.

Ainsi, si l’on devait désigner un favori aujourd’hui, l’AS Roma apparaît comme la destination la plus probable pour Mason Greenwood. Le projet sportif du club italien, combiné à sa capacité à investir sur le marché des transferts, pourrait convaincre l’ancien joueur de Manchester United de relever un nouveau défi dès cet été.