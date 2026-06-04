Cible prioritaire du PSG sur ce mercato estival, Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou, 20 ans) est intéressé mais un club anglais tente de faire capoter son arrivée à Paris.

Le mercato estival réserve souvent son lot de surprises et le PSG en fait actuellement l’expérience. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens travaillent activement sur le dossier Aleksey Batrakov, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football russe. Mais alors qu’une rencontre importante devait permettre de faire avancer les discussions avec le Lokomotiv Moscou, les négociations se sont brutalement tendues.

Une offre anglaise change tout

Selon PSG Inside Actus, le Lokomotiv Moscou aurait récemment informé le PSG de l’existence d’une offre venue d’Angleterre. Et cette proposition serait supérieure à celle transmise par le club de la capitale. Une nouvelle qui a immédiatement modifié le rapport de force dans les discussions. Fort de cet intérêt concurrent, le club russe chercherait désormais à revoir ses exigences financières à la hausse afin d’obtenir un transfert encore plus avantageux.

Du côté du PSG, cette évolution est loin de faire l’unanimité. Les deux clubs échangent autour du dossier Batrakov depuis près de deux mois et les dirigeants du PSG estimeraient que les bases des négociations étaient relativement claires. L’apparition de nouvelles exigences financières à ce stade des discussions est perçue comme un changement de position qui pourrait fragiliser les avancées réalisées ces dernières semaines. Cette situation explique la tension qui entoure désormais le dossier.

Le clan Batrakov garde espoir

Malgré ce coup de froid, le transfert est encore loin d’être abandonné. Toujours selon la même source, l’entourage du joueur souhaiterait voir les discussions se poursuivre avec le PSG. Le clan Batrakov pourrait même jouer un rôle important dans les prochains jours afin d’encourager le Lokomotiv Moscou à maintenir le dialogue avec les champions de France. L’intérêt du PSG pour le jeune talent russe reste intact et aucune rupture des négociations n’est actuellement évoquée.

Un autre point important a été précisé dans ce dossier. Contrairement à certaines rumeurs, les difficultés rencontrées dans les négociations n’auraient aucun rapport avec des considérations politiques. Le blocage serait exclusivement d’ordre financier et lié à la concurrence exercée par un club anglais dont l’identité n’a pas encore filtré. Le PSG se retrouve désormais devant un dilemme. Soit le club accepte de revoir son offre à la hausse afin de rester dans la course, soit il décide de ne pas entrer dans une surenchère et prend le risque de voir l’une de ses cibles prioritaires lui échapper.