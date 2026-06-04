Alors que tous les regards sont tournés vers les stars et les gros dossiers du mercato, le PSG a officialisé discrètement deux signatures importantes pour son avenir.

Le PSG poursuit son travail de fond. Si le mercato parisien est souvent associé aux grandes vedettes du football mondial, les dirigeants franciliens continuent également d’investir sur la jeunesse et l’avenir. Ce jeudi, le PSG a ainsi officialisé la signature de deux contrats stagiaires au sein de son centre de formation, considéré comme l’un des plus performants de France ces dernières années.

Wassim Slama s’engage jusqu’en 2028

Premier joueur concerné : Wassim Slama. Le milieu offensif, membre de la génération U19 parisienne, a signé un contrat stagiaire qui le lie au PSG jusqu’en juin 2028. Cette prolongation témoigne de la confiance accordée par le club à un joueur dont le potentiel est apprécié en interne. En sécurisant son avenir sur le long terme, le PSG s’assure de conserver l’un des éléments prometteurs de sa formation. Dans un contexte où les grands clubs européens surveillent de plus en plus tôt les jeunes talents français, cette stratégie devient essentielle.

Le PSG n’a pas seulement verrouillé l’avenir de Wassim Slama. Toumani Diagouraga a lui aussi signé son contrat stagiaire avec les Rouge et Bleu. Le jeune joueur s’est engagé pour deux saisons supplémentaires et poursuivra son développement au sein du centre de formation parisien. Cette double signature illustre la volonté du club de continuer à bâtir un vivier de talents capables d’alimenter l’équipe professionnelle dans les années à venir.

La réussite des jeunes comme modèle du PSG

Depuis plusieurs saisons, le PSG accorde davantage de place aux joueurs issus de son académie. Cette politique a notamment permis l’émergence de profils comme Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye. Ces réussites constituent aujourd’hui une source d’inspiration pour l’ensemble des jeunes du centre de formation. Wassim Slama et Toumani Diagouraga espèrent désormais suivre la même trajectoire et convaincre progressivement le staff professionnel.

Longtemps critiqué pour la faible intégration de ses jeunes talents, le PSG semble avoir changé d’approche. La direction parisienne multiplie les efforts pour conserver ses meilleurs espoirs et leur offrir une véritable perspective d’évolution au sein du club.

Même si ces signatures ne font pas la une des grands dossiers du mercato, elles pourraient avoir une importance considérable dans les années à venir. Car à Paris, les futures recrues de l’équipe première sont peut-être déjà à la maison.