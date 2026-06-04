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FRANCE

PSG Mercato : la Juventus prépare un échange fou pour Kolo Muani ?

Par Louis Chrestian - 4 Juin 2026, 14:00
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Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait s’animer autour d’un dossier déjà bien connu : Randal Kolo Muani. L’attaquant français, dont l’avenir à Paris semble toujours incertain, revient dans le viseur de la Juventus. Et cette fois, le club turinois pourrait tenter une formule particulièrement intéressante pour convaincre le PSG.

Selon les dernières informations, la Juve aurait relancé les contacts avec Paris pour un transfert estimé entre 30 et 35 millions d’euros. Mais pour faire pencher la balance, les dirigeants italiens envisageraient aussi d’inclure Jonathan David dans l’opération. Une idée qui pourrait forcément faire réfléchir le PSG.

La Juventus revient à la charge pour Kolo Muani

La Juventus n’a visiblement pas oublié Randal Kolo Muani. Déjà intéressé par le profil de l’international français, le club turinois aurait décidé de relancer sérieusement ce dossier après l’échec des discussions autour de la prolongation de Dusan Vlahovic.

La situation du buteur serbe pourrait redistribuer les cartes dans l’attaque de la Vieille Dame. Si Vlahovic venait à quitter Turin, la Juve aurait besoin d’un nouvel avant-centre capable d’apporter de la profondeur, du mouvement et une vraie présence offensive. Dans cette logique, Randal Kolo Muani coche plusieurs cases.

À Paris, l’ancien joueur de Francfort n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Un départ pourrait donc arranger toutes les parties, à condition que le PSG y trouve son compte.

Paris attendrait entre 30 et 35M€

Pour envisager un départ de Randal Kolo Muani, le PSG ne compte évidemment pas le laisser filer à n’importe quel prix. Une somme comprise entre 30 et 35 millions d’euros serait évoquée pour boucler l’opération.

Ce montant permettrait à Paris de récupérer une partie importante de son investissement, tout en libérant de la place dans un secteur offensif où la concurrence est énorme. Luis Enrique dispose déjà de nombreuses solutions en attaque, et Kolo Muani semble aujourd’hui avoir besoin d’un projet où il pourrait retrouver de la confiance et du temps de jeu régulier.

La Juventus pourrait justement lui offrir ce cadre, surtout si elle décide de tourner la page Vlahovic.

Jonathan David inclus dans le deal ?

Mais le dossier pourrait prendre une tournure encore plus spectaculaire. Pour convaincre le PSG, la Juventus envisagerait d’inclure Jonathan David dans la négociation. Une possibilité qui pourrait totalement changer la nature de l’opération.

L’ancien attaquant du LOSC connaît parfaitement la Ligue 1 et possède un profil très apprécié sur le marché européen. Mobile, efficace devant le but, capable de jouer en pointe comme dans un système plus fluide, Jonathan David pourrait représenter une option séduisante pour le PSG.

Dans un échange avec Kolo Muani, Paris ne récupérerait pas seulement une compensation financière ou sportive. Le club de la capitale pourrait obtenir un joueur déjà expérimenté, habitué au championnat français et capable d’apporter une vraie concurrence en attaque.

Un deal gagnant-gagnant sur le papier ?

Sur le papier, l’idée a de quoi séduire. La Juventus récupérerait un attaquant français qui pourrait mieux correspondre à son projet offensif, tandis que le PSG pourrait tourner la page Kolo Muani tout en mettant la main sur Jonathan David.

Pour Paris, ce type d’opération permettrait aussi d’éviter une vente sèche potentiellement difficile à négocier. En incluant un joueur dans le deal, la Juve pourrait rendre son offre plus attractive, surtout si elle ne souhaite pas monter trop haut financièrement.

Reste à savoir si Jonathan David entrerait réellement dans les plans de Luis Enrique. Le PSG ne veut pas empiler les profils offensifs sans cohérence. Mais en termes de talent, d’expérience et de valeur marchande, le Canadien représente forcément un nom intéressant.

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