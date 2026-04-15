Dans le viseur de l’OM l’été dernier, Edon Zhegrova ne devrait pas être conservé par la Juventus. Mais un club turc est passé à l’attaque le concernant, ce qui ne manquera pas de ravir le président du LOSC, Olivier Létang, qui est en bisbille avec les dirigeants phocéens.

L’été dernier, l’OM avait été à deux doigts de recruter Edon Zhegrova. L’ailier kosovar était alors en fin de contrat avec le LOSC mais il ne possédait pas de passeport européen, ce qui avait freiné sa venue à Marseille dont le contingent d’extra-communautaires affichait complet. Finalement, c’est la Juventus qui a mis la main sur l’ailier droit. Olivier Létang, ennemi de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui n’avait déjà pas apprécié de voir Angel Gomes signer gratuitement à Marseille, avait pu souffler. Mais voilà que la rumeur Zhegrova a fait son retour à l’OM !

Besiktas a dégainé le premier

L’ailier de 27 ans n’a pas réussi à s’imposer chez la Vieille Dame. A son poste, Luciano Spalletti lui préfère Francisco Conceiçao. Zhegrova doit se contenter d’entrées en jeu, ce qui ne lui convient pas. Un départ est une possibilité, même si le joueur n’en a pas émis le souhait. Mais la presse turque annonce que le Besiktas a coché son nom sur ses tablettes et s’apprêterait à formuler une offre aux Bianconeri. Ces derniers ne retiendront évidemment pas Zhegrova, eux qui sont en difficulté financière et qui doivent vendre avant de se renforcer.

L’OM pourrait revenir à la charge pour l’ailier, qui faisait l’unanimité chez les dirigeants phocéens il y a un an. Zhegrova a la talent pour succéder à Mason Greenwood, même s’il est moins décisif et tout aussi irrégulier que l’Anglais. Le souci, c’est qu’il faudrait se positionner rapidement car Besiktas a un temps d’avance. Or, l’OM est en chantier jusque dans son organigramme…

#Zhegrova potrebbe lasciare la #Juventus nella prossima finestra di mercato . Il #Besiktas avrebbe monitorato la situazione. Tuttavia l’ex fantasista del Lille non avrebbe manifestato la volontà di andarsene, ma vorrebbe giocarsi le proprie opportunità nella prossima stagione pic.twitter.com/gnS9IAY8Cx — I fatti nostri (@Infofatti) April 15, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)