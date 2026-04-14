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OM : pluie de bonnes nouvelles pour Lorient !

Par Raphaël Nouet - 14 Avr 2026, 20:57
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Théo Le Bris face à Igor Paixao lors d'OM-Lorient. Il devrait être absent pour le match retour.

Dans l’obligation de s’imposer samedi à Lorient pour continuer à croire à la 3e place en Ligue 1, l’OM sait que son adversaire sera bien diminué.

Battu au Vélodrome par Lille (1-2) puis à Monaco (1-2), l’OM a lâché la 3e place du classement aux Dogues. Ceux-ci ont confirmé dimanche à Toulouse (4-0) qu’ils surfaient sur une belle dynamique. Il sera donc très compliqué aux Phocéens de reprendre ce dernier billet envoyant directement en Champions League. Pour cela, il faudra réaliser un sans-faute, à commencer par samedi à Lorient. Depuis leur victoire contre Lens (2-1), mi-mars, les Merlus n’ont plus gagné (0-1 à Toulouse, 1-1 contre le Paris FC et 0-2 à Lyon). Et, en plus, ils seront fortement diminués.

Lorient sera privé de quatre titulaires

Lors du retour à l’entraînement, ce mardi, les Lorientais étaient privés de Théo Le Bris et Montassar Talbi. Le piston droit souffre d’une élongation aux ischio jambiers depuis le match de dimanche à Lyon. A priori, sa saison est terminée. Quant au défenseur, il souffre d’un mollet et, après avoir manqué le déplacement au Groupama Stadium, il devrait aussi faire l’impasse sur Marseille. Enfin, l’arrière gauche Arsène Kouassi sera suspendu face à l’OM pour accumulation de cartons jaunes.

Autre absence dans le onze de départ lorientais, celle de Laurent Abergel. Le capitaine du FCL, formé à l’OM, est remis d’une blessure à un pied. Il va réintégrer le groupe pour le match de samedi mais son entraîneur, Olivier Pantaloni, a annoncé qu’il ne serait certainement pas titulaire.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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