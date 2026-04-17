OM : Habib Beye a glissé un petit tacle à Roberto De Zerbi

À la veille du déplacement de l’OM à Lorient, Habib Beye s’est présenté en conférence de presse avec un discours franc et assumé. Le technicien marseillais a évoqué les absences du moment, les progrès observés depuis le stage de Marbella, mais aussi les difficultés structurelles de l’équipe. Et au moment de parler de l’irrégularité chronique de Marseille, l’ancien consultant a lâché une phrase qui ressemble fortement à une pique envers Roberto De Zerbi.

Sans jamais citer directement son prédécesseur, Habib Beye a tenu à rappeler que les problèmes actuels ne sont pas nés avec son arrivée. Une déclaration qui n’a pas tardé à faire réagir autour du club phocéen.

Habib Beye assume son constat sur l’OM

Interrogé sur le manque de constance de l’équipe, l’entraîneur olympien a répondu avec fermeté : « L’irrégularité, l’équipe l’avait déjà avant mon arrivée, elle prenait beaucoup de buts. »

Une phrase lourde de sens, qui renvoie clairement aux difficultés rencontrées sous la précédente direction technique. Roberto De Zerbi, connu pour son football offensif et exigeant, avait souvent été critiqué pour le déséquilibre de son équipe dans certaines rencontres.

Habib Beye a ensuite expliqué sa vision du haut niveau et la nécessité, parfois, de savoir souffrir pour conserver un résultat : « C’est important que l’équipe puisse subir parfois, pour consolider un résultat, comme contre Toulouse. Contre Metz, on a aussi montré de la solidité. »

Un message clair : l’OM version Beye veut rester ambitieux, mais aussi devenir plus mature dans la gestion des temps faibles.

Une méthode différente de Roberto De Zerbi

Depuis son arrivée, Habib Beye tente progressivement d’imposer sa patte. Il revendique un football porté vers l’avant, mais avec davantage d’équilibre collectif. En conférence de presse, il a rappelé ses principes :

« Ma philosophie ? Je veux une équipe protagoniste, j’aime chercher haut l’adversaire et presser même si des fois ça nous force à perdre notre structure. »

L’ancien défenseur sénégalais ne renie donc pas l’ambition offensive, mais insiste sur la discipline et la capacité à répondre dans les moments difficiles.

Il a également souligné les progrès physiques de son groupe, un autre message indirect sur l’héritage laissé avant lui : « Je trouve que l’équipe a moins de creux athlétiques, à Monaco on a très bien fini, contre Metz on est restés constants athlétiquement. On est assez satisfaits de l’équipe au niveau athlétique. »

Là encore, la comparaison avec la période précédente saute aux yeux.

Lorient, un test important pour l’OM

Avant ce déplacement délicat, Marseille devra composer avec plusieurs absences. Habib Beye a confirmé les forfaits de Geoffrey Kondogbia, C.J. Egan-Riley et Nayef Aguerd.

Concernant l’international marocain, il s’est voulu transparent : « L’opération s’est bien passée mais il y a eu une petite inflammation osseuse. On travaille en collaboration avec la fédération marocaine. On n’a pas de date de retour. »

Malgré cela, le coach marseillais reste confiant après le stage de Marbella : « Ça s’est très bien passé. On a très bien travaillé. On a mis beaucoup d’intensité dans nos séances. »

L’OM arrive donc à Lorient avec des certitudes nouvelles… mais aussi avec une petite tension médiatique relancée par les propos de son entraîneur. À Marseille, chaque déclaration compte. Et cette fois, Habib Beye a visiblement choisi de faire passer un message.