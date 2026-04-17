RC Lens : Will Still sur la voie royale pour revenir en Ligue 1 !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’aventure de Will Still loin de la France pourrait n’avoir été qu’une parenthèse. Ancien entraîneur du RC Lens, aujourd’hui libre depuis son départ de Southampton FC cet hiver, le technicien belge serait en excellente position pour retrouver rapidement la Ligue 1.

Selon L’Equipe, Will Still figure parmi les profils les plus appréciés du côté du FC Lorient, qui prépare un changement important sur son banc.

Un retour en France pourrait donc se préciser pour l’un des jeunes entraîneurs les plus suivis du marché.

Lorient prépare l’après Pantaloni

Du côté des Merlus, un nouveau cycle semble se dessiner. Olivier Pantaloni devrait quitter Lorient prochainement, poussant la direction bretonne à accélérer ses recherches pour lui trouver un successeur.

Contrairement à certaines rumeurs, Demba Ba, actuellement lié à USL Dunkerque, ne devrait pas rejoindre le club pour occuper un rôle de direction.

C’est donc Laurent Koscielny, chargé du secteur sportif à Lorient, qui pilote activement ce dossier stratégique.

Et selon L’Équipe, le nom de Will Still revient avec insistance.

Pourquoi Will Still séduit Lorient

Le profil du technicien belge plaît énormément aux propriétaires du club breton. Malgré son jeune âge, Still bénéficie déjà d’une solide réputation pour son travail tactique, sa communication moderne et sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs.

Il est également vu comme un entraîneur capable d’installer une identité de jeu claire, un point essentiel pour un club comme Lorient qui souhaite bâtir un projet durable.

Son passage en France a laissé de bons souvenirs, notamment par sa fraîcheur managériale et sa capacité à tirer le meilleur de groupes parfois limités sur le papier.

Pour les Merlus, miser sur Will Still reviendrait à investir sur un coach d’avenir capable de donner une nouvelle impulsion.

Un nom déjà cité à Saint-Étienne

Avant la nomination de Philippe Montanier à l’AS Saint-Étienne, le nom de Will Still avait déjà circulé dans le Forez pour succéder à Eirik Horneland.

Preuve que le Belge conserve une vraie cote sur le marché français malgré son passage plus discret en Angleterre.

Son retour en Ligue 1 semblait n’être qu’une question de temps. Lorient pourrait bien lui offrir cette opportunité plus vite que prévu.

Une voie royale pour rebondir

Le contexte semble idéal pour Will Still. Libre, désiré, et face à un club ambitieux prêt à lui confier les clés du projet sportif, l’ancien coach du RC Lens et du Stade de Reims dispose d’une occasion parfaite pour relancer sa trajectoire.

Pour Lorient, ce serait un pari audacieux mais cohérent. Pour Still, un moyen de prouver qu’il peut s’inscrire durablement parmi les entraîneurs qui comptent en France.