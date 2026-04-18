Comparé à la dernière victoire contre le FC Metz (3-1), Habib Beye ne devrait procéder qu’à un seul changement dans le onze de départ de l’OM à Lorient (17h).

Du côté de l’OM, la tendance est claire : ne pas bouleverser une équipe qui vient de gagner. Pour ce match face à Lorient (17h), Habib Beye devrait ainsi effectuer un seul changement par rapport au dernier succès (3-1).

Emerson remplace Medina

Suspendu, Facundo Medina laissera sa place dans le onze de départ de l’OM. Une absence importante, mais anticipée par le staff marseillais. Pour compenser cette absence, le solide Emerson Palmieri devrait être titularisé.

Un choix logique, qui permet de conserver un équilibre défensif tout en maintenant les principes de jeu mis en place récemment. Son profil expérimenté offre des garanties dans un match qui s’annonce engagé, notamment face à une équipe de Lorient solide à domicile.

Un système maintenu en 3-4-3

Au-delà de ce changement individuel, le système ne devrait pas évoluer. Habib Beye reste fidèle à son schéma en 3-4-3, qui a donné satisfaction lors des dernières sorties. Cette continuité tactique traduit une volonté claire : s’appuyer sur les automatismes et la dynamique actuelle pour aborder au mieux ce déplacement.

L’objectif est simple : capitaliser sur les bonnes performances récentes et éviter toute rupture dans l’équilibre collectif. Face à Lorient, l’OM sait que la tâche ne sera pas simple. Mais avec un onze presque inchangé et des repères solides, Marseille entend bien poursuivre sa dynamique positive. Un choix de continuité qui pourrait peser lourd dans la course aux places européennes.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)