À la veille du périlleux déplacement de l’OM à Lorient (17h), Habib Beye pourrait lancer un jeune à Marseille.

Le staff de l’OM continue de miser sur la jeunesse pour compléter son groupe. Plusieurs jeunes joueurs ont été convoqués pour le stage de la semaine à Marbella et un nom commence à émerger avec insistance : celui d’un défenseur prometteur, déjà remarqué avec la réserve et proche d’une première vraie opportunité chez les professionnels : Hilan Hamzaoui (20 ans).

Une dynamique claire autour de la formation

Pour ce déplacement à Lorient, plusieurs profils issus de la formation et de la réserve ont été retenus afin de compléter l’effectif. Une stratégie qui s’inscrit dans la volonté de créer une passerelle plus fluide entre les équipes jeunes et les pros. Parmi les joueurs convoqués, Ange Lago (21 ans) confirme sa présence régulière autour du groupe professionnel.

L’attaquant Ugo Lamare (18 ans), remarqué en Youth League, fait également partie du voyage, tout comme Nouhoum Kamissoko (21 ans) et le défenseur central Hilan Hamzaoui (20 ans), habitués des rencontres avec la réserve. Ce dernier attire particulièrement l’attention. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, déjà aperçu avec les pros la semaine précédente et auteur d’une saison solide en National 3, il pourrait profiter des absences dans le secteur défensif pour intégrer la rotation.

Un contexte favorable pour une opportunité

La situation actuelle ouvre une fenêtre intéressante pour ce jeune défenseur. Avec la suspension de Facundo Medina et les blessures de plusieurs éléments comme Nayef Aguerd et C.J. Egan-Riley, la hiérarchie défensive est momentanément fragilisée à l’OM.

Dans ce contexte, un profil comme celui de Hamzaoui, capable d’apporter de la sérénité et de la relance propre, devient une option crédible pour compléter le groupe professionnel.

Un joueur déjà remarqué en interne

Solide défensivement, mesurant 1,87 m et capable de relancer proprement, il s’est imposé comme l’un des éléments fiables de la réserve cette saison avec 13 matchs disputés et un but inscrit. Sa progression ne passe pas inaperçue en interne, au point d’avoir attiré également l’attention du staff des U23 algériens ces dernières semaines. Une reconnaissance qui confirme sa montée en puissance.

À quelques heures d’un match important face à Lorient, ces ajustements dans le groupe ne relèvent pas seulement de la gestion d’effectif. Ils traduisent aussi une volonté claire de tester, préparer et peut-être lancer un nouveau talent dans le grand bain. Et dans un contexte où chaque opportunité compte, certains jeunes de l’OM pourraient bien transformer ce voyage en véritable tournant de leur saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)