La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans La Provence, Mickaël Pagis a parlé de son fils Pablo qui réalise une très bonne saison au FC Lorient (23 ans) et qui est courtisé au mercato estival.

C’est une déclaration qui ne va pas passer inaperçue du côté de Marseille. Alors que Pablo Pagis s’impose comme l’une des révélations de la saison avec Lorient, son père, Mickaël Pagis, a ouvertement évoqué le lien particulier qui unit son fils à l’OM. Et forcément, ça fait du bruit.

Une saison qui attire les regards

Avec 27 matches, 8 buts et 2 passes décisives, Pablo Pagis s’affirme comme un élément clé du FC Lorient cette saison. Dans une équipe séduisante et rapidement maintenue, l’attaquant a su tirer son épingle du jeu. « Franchement, il fait une très belle saison, à l’image de Lorient aussi, qui s’est maintenu très tôt dans la saison et a pratiqué un beau jeu. On a senti une équipe très soudée, solide. Ils ont montré une belle capacité collective. Et puis, lui, il a un petit peu tiré son épingle du jeu et participé grandement à la réussite de l’équipe », a confié Mickaël Pagis dans La Provence.

Avant d’insister sur la régularité de son fils et de son équipe : « À chaque fois, que ce soit contre les petits ou les gros, ils ont toujours fait des choses dans les matches. Et même si ça reste un club promu, ils ont montré quand même qu’ils pouvaient rivaliser avec beaucoup d’équipes. » Des performances qui n’ont pas échappé à plusieurs clubs de Ligue 1. L’OM, le Stade Rennais et le RC Lens suivent de près son évolution.

« L’OM, ça lui parle… »

Mais c’est surtout sur le lien avec Marseille que Mickaël Pagis a lâché une vraie bombe : « C’est un match à part pour moi. Que mon fils joue au plus haut niveau, déjà c’est particulier. Et puis surtout contre l’OM, parce qu’il y a ma propre histoire avec l’OM… J’ai toujours parlé un petit peu de ce que j’ai vécu là-bas. » Un attachement qui s’est transmis naturellement.

« Pablo, il a grandi aussi à Marseille, c’est un club qui lui tient à cœur aussi. Il était tout petit quand j’y étais, il devait avoir 4-5 ans. Malgré tout, quand il était petit, il avait ses petits maillots de l’OM chaque année », poursuit-il sobrement. Et la suite est encore plus forte : « Et puis, au fil des années, je suis toujours resté assez supporter de l’OM, donc indirectement lui aussi. C’est toujours le cas. L’OM, ça lui parle, le Vélodrome, tout ça… » Un détail qui pourrait peser lourd dans un futur choix de carrière.

Un avenir déjà tracé pour Pablo Pagis ?

Symbole de cet attachement, un épisode a particulièrement marqué Pablo Pagis cette saison : « Pour lui, c’était un peu un crève-cœur de ne pas pouvoir jouer au Vélodrome à l’aller. Mais bon, il aura d’autres opportunités. » À l’heure où l’OM cherche à renforcer son secteur offensif, le profil de Pablo Pagis coche plusieurs cases : jeune, performant et déjà habitué à la Ligue 1.

Surtout, son lien émotionnel avec Marseille pourrait faire la différence face à la concurrence du Stade Rennais et du RC Lens. Reste à savoir si l’OM passera concrètement à l’action. Mais une chose est sûre : avec de telles déclarations, le dossier Pagis vient clairement de prendre une autre dimension.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)