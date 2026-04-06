La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Pablo Pagis (23 ans), dont le nom revient avec insistance en vue du mercato estival, ne devrait pas faire de vieux os à Lorient. Selon les informations de But!, le RC Lens pousse notamment en coulisses.

L’avenir de Pablo Pagis s’accélère déjà en coulisses. Selon nos informations, le RC Lens est bien positionné pour s’attacher les services du milieu offensif de 23 ans lors du prochain mercato estival. Un dossier qui prend de l’épaisseur alors que le joueur du FC Lorient ne devrait pas s’éterniser en Bretagne.

Le RC Lens veut Pagis

Propriété de Black Knight Football Club, le FCL pourrait en effet se montrer ouvert à une vente en cas d’offre conséquente. En interne, l’idée de faire monter les enchères, notamment en Angleterre, est bien réelle. Une proposition comprise entre 8 et 10 millions d’euros pourrait suffire à faire plier les dirigeants, soit un montant proche de sa valorisation actuelle sur le marché (10 M€, sur Transfermarkt).

Si plusieurs formations françaises surveillent la situation — l’OM et le Stade Rennais cités – le Paris FC mais surtout le RC Lens se montrent les plus pressants en coulisses. Déjà intéressé ces dernières semaines, le club artésien s’est positionné concrètement depuis le départ annoncé de Wesley Saïd cet été. Et pour cause : le profil de Pablo Pagis coche beaucoup de cases.

Le profil qui séduit Pierre Sage

Milieu offensif percutant, capable d’évoluer sur le côté gauche, le fils de Mickaël brille surtout dans un rôle de neuf et demi. Une polyvalence et une créativité qui séduisent particulièrement Pierre Sage, attentif à ce type de profil hybride capable de dynamiter les défenses.

Encore sous contrat jusqu’en 2027 à Lorient, Pagis dispose également d’un autre argument de poids : son salaire actuel, relativement modeste (il est hors du Top 10 au FCL). Un transfert au RC Lens, qu’il apprécie en plus du FC Barcelone, lui permettrait de franchir un cap financier important. Un élément loin d’être neutre dans son choix final.

Un été encore lointain

Entre l’intérêt grandissant du RC Lens, la concurrence et la stratégie des dirigeants de Lorient de maximiser la vente, le dossier Pablo Pagis s’annonce comme l’un des feuilletons à suivre de près cet été. Et à l’heure actuelle, le RC Lens joue placé.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

RC Lens – PSG ?

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France