OM Mercato : un transfert à 40 M€ estampillé RC Lens cet été ?

Arrivé l’été dernier à l’OM sous forme de prêt avec option d’achat en provenance du RC Lens, Facundo Medina pourrait bien quitter le continent européen au mercato.

Facundo Medina, défenseur central argentin de 26 ans, vit une saison contrastée à l’OM, où il évolue en prêt en provenance du RC Lens. Arrivé à Marseille l’été dernier après avoir été acheté par le RCL à moins de 5 millions d’euros en 2020, Medina a signé un contrat avec l’OM dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat quasi automatique.

Selon plusieurs sources, l’opération avec le RC Lens s’est conclue autour de 18 M€ plus bonus, avec une obligation d’achat presque certaine, ce qui a permis à l’OM de s’attacher les services du défenseur gaucher.

Un avenir incertain à Marseille

Malgré ce départ prometteur vers un club plus huppé, la première saison de Medina à l’OM n’a pas répondu pleinement aux attentes. Blessé une grande partie de la saison puis irrégulier à son retour, l’Argentin ne s’est pas encore imposé comme un titulaire indiscutable, ce qui alimente les interrogations sur son avenir à Marseille.

Cette situation sportive a fait naître des rumeurs de départ dès l’été 2026, notamment vers le Brésil, où Palmeiras s’intéresserait de près à son profil pour renforcer sa défense centrale, comme déjà évoqué sur notre site.

Un transfert compliqué à réaliser

Facundo Medina sera sous contrat jusqu’en juin 2029 à l’OM après la levée de son option, ce qui constitue un gros obstacle en vue d’un transfert. De plus, le montant demandé par le club olympien pour libérer l’Argentin serait de 40 millions d’euros, selon RTI Esporte. Un montant très (trop ?) élevé qui risque de compliquer grandement les négociations entre les deux clubs.

Palmeiras, qui cherche à renforcer sa défense avec un joueur jeune, expérimenté en Europe et capable de s’adapter rapidement au football sud-américain, surveille donc la situation du joueur. Mais le coût total du transfert, le salaire du joueur (estimé à 320 000 euros mensuels bruts) et la concurrence d’autres clubs restent des facteurs clés dans l’éventuelle concrétisation de ce dossier. Le nom de Nino, joueur du Zenit, reste donc la priorité du club brésilien, et Medina n’est qu’un plan B pour l’instant. Affaire à suivre…