ASSE – OGC Nice : les Verts et les Aiglons ont livré un match historiquement nul !

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Le barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice devait enflammer Geoffroy-Guichard. Finalement, les supporters stéphanois ont assisté à une rencontre d’une pauvreté offensive rarissime mardi soir. Avec ce triste 0-0, les deux équipes ont surtout marqué les esprits par leur incapacité à créer du danger. Et les statistiques publiées après la rencontre confirment le sentiment général : ce Saint-Étienne – Nice est déjà entré dans l’histoire… mais pas dans le bon sens.

Une statistique Opta accablante pour l’ASSE et Nice

A Geoffroy-Guichard ce mardi soir, le spectacle aura clairement manqué. Saint-Étienne et Nice ont livré une bien pâle copie lors de ce barrage aller L1/L2 (0-0). 51 minutes jouées dans le premier acte, 52 dans le second mais aucun tir cadré du début à la fin.

Les deux équipes ont cumulé seulement 0,41 xG au total selon Opta :

0,11 xG pour l’ASSE,

0,30 xG pour l’OGC Nice.

Il s’agit tout simplement de la plus faible valeur enregistrée lors d’un match complet de Ligue 1 ou Ligue 2, play-offs compris, sur les quatre dernières saisons.

Cette saison, seuls deux matchs s’étaient approchés d’un tel niveau de pauvreté offensive :

Grenoble – Bastia (0-0) avec 0,55 xG le 26 septembre,

Toulouse – Strasbourg (1-0) avec 0,56 xG le 6 décembre.

À noter également qu’en décembre 2023, Metz – Brest (0-1) avait déjà marqué les statistiques avec un très faible total de 0,54 xG.

Autrement dit, l’ASSE et Nice viennent officiellement de faire “mieux” — ou plutôt pire — que toutes ces rencontres déjà considérées comme particulièrement fermées.

Zéro tir cadré et une ASSE incapable de se montrer dangereuse

Les chiffres du match donnent presque le vertige :

0 tir cadré pour Saint-Étienne,

0 tir cadré pour Nice,

seulement 8 frappes au total dans toute la rencontre,

aucune tentative stéphanoise dans la surface adverse.

Pour les Verts, cette dernière statistique est particulièrement inquiétante. Sur les vingt dernières saisons, Saint-Étienne n’avait connu une telle panne offensive qu’à deux reprises à Geoffroy-Guichard :

contre le PSG en avril 2017 (défaite 0-5),

contre Marseille en décembre 2024 (défaite 0-2).

Cette fois encore, les Stéphanois n’ont jamais réussi à faire vaciller la défense adverse. Trop prudents, souvent imprécis techniquement et incapables d’accélérer dans les trente derniers mètres, les hommes de Philippe Montanier ont semblé paralysés par l’enjeu.

Nice, de son côté, n’a pas montré beaucoup plus. Les Aiglons ont légèrement dominé la possession mais sans réellement mettre sous pression le bloc stéphanois.

Philippe Montanier tente malgré tout de positiver

Après la rencontre, Philippe Montanier a tenté de retenir quelques éléments encourageants malgré la frustration immense autour de ce barrage aller.

Le coach de l’ASSE a notamment salué le travail défensif collectif :

« Le ballottage est équilibré, parfait. Tout va se jouer à Nice. »

L’entraîneur stéphanois a aussi reconnu sans détour la pauvreté offensive du spectacle proposé :

« Il y a eu zéro tir cadré de chaque côté, on s’excuse. Les défenses ont pris le pas sur les attaques. »

Il faut dire que défensivement, les Verts continuent d’afficher certaines garanties. Avec 15 clean-sheets cette saison, Saint-Étienne possède le deuxième meilleur total des deux premières divisions françaises derrière le PSG.

Mais vendredi, lors du retour à l’Allianz Riviera, il faudra montrer un tout autre visage offensivement. Car dans un barrage aussi serré, le moindre détail pourrait décider de l’avenir des deux clubs.

Une chose est sûre : après être entrées dans l’histoire des statistiques Opta pour les mauvaises raisons, l’ASSE et Nice devront cette fois offrir un vrai match de football.