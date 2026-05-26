Les compos du barrage aller de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard (20h45) sont connues.

Le Chaudron s’apprête à bouillir. À quelques heures du barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, les compositions des deux équipes sont désormais connues pour cette affiche capitale de la saison. Du côté stéphanois, plusieurs absences importantes viennent compliquer les plans du staff. Chico Lamba est forfait en défense, tout comme Jaber au milieu de terrain. Les jeunes El Jamali, Paul Eymard et Lassana Traoré manqueront également ce rendez-vous brûlant. Malgré quelques inquiétudes physiques ces dernières heures, L’Équipe assure que Ben Old devrait finalement bien tenir sa place. Touché aux ischio-jambiers, le Néo-Zélandais doit passer un ultime test médical ce mardi mais, pour l’heure, il est annoncé titulaire.

En attaque, l’ASSE devrait miser sur son trio désormais bien installé avec Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona. Augustine Boakye devrait également démarrer au milieu de terrain. Derrière, Julien Le Cardinal et Maxie Bernauer formeront la charnière centrale devant Gautier Larsonneur. Florian Tardieu, lui, figure bien dans le groupe mais devrait commencer sur le banc. Son entrée en cours de rencontre reste toutefois envisagée selon le scénario du match.

La composition probable de l’ASSE :

Larsonneur — Appiah, Le Cardinal, Bernauer, Pétrot — Moueffek, Bouchouari — Old, Boakye, Davitashvili — Stassin.

En face, l’OGC Nice arrive lui aussi diminué. Everton et Moïse Bombito sont toujours blessés et indisponibles pour plusieurs semaines encore. Autre coup dur : Elye Wahi est suspendu après une période déjà compliquée offensivement. Claude Puel devra également composer avec plusieurs situations délicates liées à la Coupe du monde et aux états physiques de certains joueurs. Mohamed Abdelmonem a rejoint sa sélection tandis qu’Ali Abdi reste incertain pour cette première manche. En revanche, plusieurs cadres seront bien présents côté azuréen. Yehvann Diouf gardera la cage niçoise, accompagné notamment d’Hicham Boudaoui, Antoine Mendy et Kojo Peprah Oppong.

La composition probable de l’OGC Nice :

Diouf — Mendy, Todibo, Dante, Bard — Boudaoui, Rosario, Sanson — Boga, Guessand, Cho.

Dans une ambiance qui s’annonce volcanique à Geoffroy-Guichard, ce premier acte pourrait déjà peser très lourd dans l’avenir des deux clubs. Saint-Étienne veut retrouver l’élite durablement, Nice rêve d’Europe et d’un été plus serein. Réponse ce soir dans un Chaudron en fusion.