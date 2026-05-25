À LA UNE DU 25 MAI 2026
[22:05]ASSE – OGC Nice : Puel règle ses comptes sur son passage chez les Verts
[21:40]ASSE, RC Lens Mercato : le Stade Rennais débarque dans le dossier Sinayoko
[21:20]OM : après son départ du LOSC, Genesio a donné sa réponse définitive à Marseille
[21:00]FC Nantes : les révélations inquiétantes sur les Kita pour le futur coach
[20:40]ASSE – OGC Nice : Le Cardinal s’attend à un match très compliqué, Montanier aussi
[20:20]OM, PSG Mercato : coup de tonnerre à venir pour l’avenir de Rabiot ?
[19:55]RC Lens : Leca répond à Sage pour les ambitions du club
[19:34]OM, LOSC : Bruno Genesio a tranché pour son avenir !
[19:20]FC Nantes Mercato : coup dur en vue en L2 pour Alban Lafont ?
[19:00]ASSE : le dossier de dissolution des Magic Fans et des Green Angels rebondit !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – OGC Nice : Le Cardinal s’attend à un match très compliqué, Montanier aussi

Par Laurent Hess - 25 Mai 2026, 20:40
💬 Commenter

Julien Le Cardinal était en conférence de presse à la veille du barrage aller de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice (20h45). Et le défenseur des Verts n’a pas caché qu’il avait étré épaté par la prestation des Aiglons en finale de Coupe de France contre le RC Lens.

À quelques heures du barrage aller entre l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice, l’inquiétude grandit autour des Verts. Présent en conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier n’a pas caché ses préoccupations concernant l’état de son effectif avant ce rendez-vous capital pour l’avenir du club stéphanois. Ben Old est touché aux ischios et est incertain, tout comme Ebenezer Annan et Augustine Boakye, pour lesquels l’ASSE attend toujours le feu vert de la fédération ghanéenne.

Montanier apprécie Puel

Une situation frustrante pour l’entraîneur stéphanois, qui ne peut toujours pas préparer son équipe avec certitude à quelques heures du coup d’envoi. Philippe Montanier, qui a également officialisé le forfait de Djylian N’Guessan touché musculairement, a par ailleurs mis en avant la prestation de l’OGC Nice malgré sa défaite en finale de Coupe de France contre Lens (1-3).

« Nice a fait une belle finale. Je ne sais pas qui sera favoris ni qui aura le plus de pression. Mais je n’ai pas été surpris par le visage des Niçois contre Lens. Claude Puel est un entraîneur expérimenté, que j’apprécie. Sur cette finale, Nice a eu le plus de possession, de tirs cadrés et d’occasions. Ça s’est joué sur l’efficacité. »

Le Cardinal se méfie des Aiglons

Julien Le Cardinal a abondé dans le même sens. « Nice est une bonne équipe même si elle a fini 16e. Sa saison a été compliquée mais on a vu que c’est une équipe de qualité. En finale, elle a livré un très bon match. On ne s’attend pas à jouer une équipe qui est dans le dur. Ça va être très compliqué. »

ASSEOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : ASSE, OGC Nice