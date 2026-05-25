ASSE – OGC Nice : Le Cardinal s’attend à un match très compliqué, Montanier aussi

Julien Le Cardinal était en conférence de presse à la veille du barrage aller de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice (20h45). Et le défenseur des Verts n’a pas caché qu’il avait étré épaté par la prestation des Aiglons en finale de Coupe de France contre le RC Lens.

À quelques heures du barrage aller entre l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice, l’inquiétude grandit autour des Verts. Présent en conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier n’a pas caché ses préoccupations concernant l’état de son effectif avant ce rendez-vous capital pour l’avenir du club stéphanois. Ben Old est touché aux ischios et est incertain, tout comme Ebenezer Annan et Augustine Boakye, pour lesquels l’ASSE attend toujours le feu vert de la fédération ghanéenne.

Montanier apprécie Puel

Une situation frustrante pour l’entraîneur stéphanois, qui ne peut toujours pas préparer son équipe avec certitude à quelques heures du coup d’envoi. Philippe Montanier, qui a également officialisé le forfait de Djylian N’Guessan touché musculairement, a par ailleurs mis en avant la prestation de l’OGC Nice malgré sa défaite en finale de Coupe de France contre Lens (1-3).

« Nice a fait une belle finale. Je ne sais pas qui sera favoris ni qui aura le plus de pression. Mais je n’ai pas été surpris par le visage des Niçois contre Lens. Claude Puel est un entraîneur expérimenté, que j’apprécie. Sur cette finale, Nice a eu le plus de possession, de tirs cadrés et d’occasions. Ça s’est joué sur l’efficacité. »

Le Cardinal se méfie des Aiglons

Julien Le Cardinal a abondé dans le même sens. « Nice est une bonne équipe même si elle a fini 16e. Sa saison a été compliquée mais on a vu que c’est une équipe de qualité. En finale, elle a livré un très bon match. On ne s’attend pas à jouer une équipe qui est dans le dur. Ça va être très compliqué. »