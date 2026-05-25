Censé revenir au FC Nantes après son prêt au Panathinaïkos, Alban Lafont (27 ans) pourrait subir un contretemps majeur en vue du mercato.

Le dossier Alban Lafont prend une tournure incertaine à l’approche du mercato estival. Prêté au Panathinaikos, le gardien de 27 ans devait initialement clarifier rapidement son avenir avec une option d’achat en discussion entre le club grec et le FC Nantes. Mais un élément est venu compliquer l’équation.

Le Pana s’est séparé de Benitez

Le départ du coach Rafael Benítez du club athénien change complètement la donne. Lafont, qui bénéficiait de la confiance de l’entraîneur espagnol, se retrouve désormais dans une situation d’attente, sans garantie sur la volonté du nouveau staff de poursuivre avec lui. Cette incertitude pourrait directement bloquer les négociations entre les deux clubs, le Panathinaïkos préférant probablement prendre le temps d’évaluer son nouveau projet avant de trancher sur un investissement aussi important.

Le FC Nantes a déjà anticipé avec Mirbach

Le FC Nantes, de son côté, ne reste pas passif. Afin d’anticiper un éventuel retour du gardien et d’éviter un déséquilibre dans le secteur défensif, le club a déjà sécurisé la prolongation du jeune Alexis Mirbach, preuve que plusieurs scénarios sont étudiés en parallèle. Pour FC Nantes, l’enjeu est clair : ne pas se retrouver bloqué avec une hiérarchie des gardiens instable à l’approche de la préparation estivale. Du côté de la Grèce, le silence actuel entretient le flou autour de l’avenir de Lafont, qui reste suspendu aux décisions du nouveau staff technique. Un dossier encore loin d’être réglé, et qui pourrait bien s’étirer sur plusieurs semaines avant d’offrir une réponse définitive.