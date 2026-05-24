Voir Christophe Pélissier venir remplacer Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes à l’intersaison n’aurait plus rien d’illusoire.

L’option Christophe Pélissier prend de l’épaisseur au FC Nantes. Ces derniers jours, de nombreuses interrogations entouraient la capacité des Canaris à convaincre un entraîneur expérimenté malgré le contexte tendu autour de la direction des Kita.

« Les Kita, ça paie bien »

Mais Emmanuel Merceron a apporté un éclairage très clair sur la situation : « Les entraîneurs se foutent la plupart du temps de la structure du club » L’insider nantais estime que plusieurs techniciens restent sensibles à l’argument financier proposé par le club. « Les entraîneurs (hors big stars, hors hype énorme) se foutent la plupart du temps de la structure du club, de la réputation des dirigeants. Ils sont comme tout le monde, ils vont là où ça paie », explique Merceron.

Avant d’ajouter un message qui risque de faire parler chez les supporters nantais : « Je ne dis pas que Pélissier va signer, mais Pantaloni ou Pélissier étaient intéressés, en partie par ça, faut pas se mentir. Les Kita, ça paie bien. » Une déclaration qui confirme que le FC Nantes conserve malgré tout un certain pouvoir d’attraction sur le marché des entraîneurs.

Rien d’illusoire pour Pélissier au FC Nantes

Autre élément important dans ce dossier : le journaliste David Phelippeau n’a pas démenti l’hypothèse d’une arrivée prochaine de Christophe Pélissier chez les Canaris. « Pas impossible oui », a-t-il simplement répondu, laissant clairement entendre que cette piste reste crédible en coulisses.

Après plusieurs expériences solides, Pélissier a été éjecté de l’AJ Auxerre comme un malpropre et apparaît comme un profil capable d’apporter de la stabilité à un FC Nantes en quête de reconstruction. Reste désormais à savoir si les dirigeants nantais passeront concrètement à l’offensive dans les prochains jours pour tenter de boucler un dossier qui semble aujourd’hui bien plus réaliste qu’il y a encore quelques semaines.