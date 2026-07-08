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FC Nantes Mercato : le pire flop des Canaris rebondit à l’autre bout du monde !

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 05:00
Uros Radakovic (FC Nantes)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Uros Radakovic (32 ans), arrivé au terme de son contrat au FC Nantes,  s’est engagé librement avec le club thaïlandais de Burinam United.

Le FC Nantes tourne définitivement la page Uros Radakovic. Après une saison particulièrement décevante sous le maillot des Canaris, le défenseur central serbe a retrouvé un point de chute en s’engageant avec Buriram United, champion de Thaïlande en titre.

Radakovic rebondit en Thaïlande 

Arrivé libre l’été dernier en provenance de Sivasspor, Uros Radakovic était censé apporter son expérience à l’arrière-garde du FC Nantes. Le pari s’est rapidement transformé en échec. En une saison, le défenseur de 32 ans n’a disputé que sept rencontres toutes compétitions confondues, sans jamais parvenir à convaincre.

Sa lenteur, ses difficultés dans les relances et son manque d’impact défensif ont rapidement mis en évidence ses limites. Aucun des trois entraîneurs passés sur le banc nantais la saison dernière – Luis Castro, Ahmed Kantari puis Vahid Halilhodzic – ne lui a réellement accordé sa confiance. En fin de contrat, le FC Nantes n’a logiquement pas cherché à prolonger son aventure. Libre depuis plusieurs semaines, Radakovic a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Asie.

Un mauvais souvenir au FC Nantes 

Buriram United a officialisé ce mardi la signature de l’ancien Canari. Le champion de Thaïlande en titre lui a offert un contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2027. Un nouveau défi pour le Serbe, qui tentera de relancer une carrière fortement freinée par son passage très discret en Loire-Atlantique.

Du côté du FC Nantes, ce départ permet surtout de refermer l’un des recrutements les moins convaincants de ces dernières années. Les dirigeants nantais poursuivent désormais leur reconstruction avec un effectif largement remodelé par Michel Der Zakarian, qui espère rapidement retrouver la Ligue 1.

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