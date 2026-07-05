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FRANCE

FC Nantes : en plus de Corredor, une nouvelle bataille oppose les Canaris à l’ASSE

Par William Tertrin - 5 Juil 2026, 18:20
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Alors que le FC Nantes s’active autour du dossier Killian Corredor, le club jaune et vert se retrouve aussi au cœur d’un autre duel stratégique face à l’ASSE : celui de la visibilité TV en Ligue 2.

Le FC Nantes et l’ASSE ne s’affronteront pas uniquement sur le terrain. Sur le marché des transferts, les deux clubs historiques de Ligue 2 sont également en concurrence directe sur plusieurs dossiers, dont celui de Killian Corredor. En effet, le profil de l’attaquant attire à la fois Nantes et l’ASSE, confirmant une rivalité persistante entre deux clubs aux ambitions similaires dans l’antichambre de l’élite.

Une autre bataille Nantes – ASSE… pour la case TV du samedi soir

Mais au-delà du terrain et du mercato, un autre affrontement oppose les deux clubs : la programmation des matchs sur beIN Sports. Diffuseur exclusif de la Ligue 2, beIN Sports structure désormais ses affiches autour de créneaux clés : vendredi soir, samedi après-midi, samedi 20h et lundi soir.

Dans ce dispositif, le FC Nantes et l’ASSE sont en concurrence directe pour occuper la prestigieuse case du samedi à 20h, considérée comme la plus exposée du week-end.

Selon Florent Houzot, directeur des antennes de beIN Sports qui s’est confié à Onze Mondial : « Saint-Étienne occupait cette case du samedi soir presque systématiquement. Cette logique va se poursuivre, mais nous pouvons adapter la programmation selon les circonstances. »

Nantes et Saint-Étienne, deux “locomotives” médiatiques

Pour le diffuseur, le choix est clair : les clubs à forte audience doivent être mis en avant. Houzot le confirme également : « Saint-Étienne, Nantes, Reims, Metz ou Montpellier mobilisent leur public et génèrent de fortes audiences. »

Dans les faits, cela signifie que Nantes et l’ASSE se disputent régulièrement les meilleures fenêtres de diffusion, en fonction des affiches et des contraintes de calendrier.

Cette concurrence est renforcée par le retour de clubs historiques en Ligue 2, transformant le championnat en véritable “Ligue 1 bis”, très attractive pour les diffuseurs.

Une rivalité moderne entre exposition et prestige

Pour le FC Nantes, cette situation illustre une nouvelle forme de rivalité avec Saint-Étienne. Elle ne se limite plus aux confrontations sportives ou aux joutes du mercato comme le dossier Corredor, mais s’étend désormais à la bataille de l’exposition médiatique.

Dans un championnat où la visibilité TV influence directement l’image des clubs, chaque programmation sera scrutée de très près.

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