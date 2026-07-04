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FRANCE

ASSE Mercato : une grosse polémique entoure déjà une future recrue des Verts

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 07:00

L’ASSE est proche de s’offrir le gardien sénégalais Mamour Ndiaye, mais une polémique explosive venue de Norvège refait surface.

L’ASSE a bien lancé son mercato des gardiens et a coché un nom prioritaire : celui de Mamour Ndiaye. Selon plusieurs sources, le portier sénégalais de 20 ans va bel et bien rejoindre le Forez, où il viendrait concurrencer Gautier Larsonneur.

Formé à Dakar puis révélé en Norvège, Mamour Ndiaye s’est imposé comme titulaire avec Sarpsborg 08 grâce à sa taille (1m90), sa régularité et sa capacité à enchaîner les matchs malgré son jeune âge. À Saint-Étienne, son profil est étudié pour renforcer un poste jugé trop dépendant de Larsonneur, dans un contexte où le club veut installer une vraie concurrence interne pour viser la montée.

Une polémique en Norvège qui change la donne

Mais ce dossier prend une tournure plus sensible. Lors du derby entre Sarpsborg 08 et Fredrikstad (2-1) en mai dernier, une vive tension est survenue dans le tunnel des vestiaires à la mi-temps. Le club de Fredrikstad a signalé des propos jugés inacceptables et a saisi la Fédération norvégienne.

Selon plusieurs témoignages rapportés par TV 2, Mamour Ndiaye aurait été accusé d’avoir lancé des insultes à caractère homophobe (« you fucking gay »), ce qu’il conteste fermement. Le joueur s’est défendu immédiatement après la rencontre, affirmant ne pas comprendre ces accusations et ni même le sens du mot incriminé.

Enquête et version du joueur

Face à la gravité des faits, la fédération norvégienne a été saisie. Les dirigeants de Fredrikstad ont insisté sur la nécessité de sanctions si les propos étaient confirmés, tandis que Sarpsborg appelle à la prudence et à une analyse interne avant toute conclusion. De son côté, Ndiaye nie totalement les accusations, et son club n’a pour l’instant pris aucune sanction disciplinaire.

En attendant d’avoir le fin mot de cette histoire (s’il y en a un), reste à voir si cette histoire va (déjà) ternir l’image d’un joueur qui n’a même pas encore signé officiellement.

ASSE

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