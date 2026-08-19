Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Ian Cathro à trois jours du choc de la 3e journée entre l’ASSE et Grenoble (20h45).

L’ASSE a parfaitement lancé sa saison en Ligue 2 et pourrait bénéficier de plusieurs circonstances favorables avant de recevoir Grenoble samedi soir. Entre l’efficacité offensive des hommes de Ian Cathro, les absences annoncées côté grenoblois et un arbitre qui réussit particulièrement bien aux Verts, les voyants sont au vert.

Les Verts déjà très efficaces en L2

Après deux journées de Ligue 2, l’ASSE affiche déjà six buts inscrits. Une efficacité qui confirme les ambitions offensives affichées depuis l’arrivée de Ian Cathro. Les Stéphanois restent notamment sur une série particulièrement impressionnante en championnat. Ils ont marqué au moins trois buts lors de leurs trois dernières rencontres de Ligue 2.

Il faut remonter à mars 1998 pour retrouver une telle performance chez les Verts à cet échelon. Selon OptaJean, Saint-Étienne avait alors également inscrit au moins trois buts lors de trois matches consécutifs. Cette dynamique offensive sera évidemment un atout important au moment de recevoir Grenoble, samedi à 20h45.

Grenoble diminué avant de venir à Geoffroy-Guichard

Les Verts pourraient également profiter de plusieurs absences dans les rangs grenoblois. Olivier Frapolli, nouvel entraîneur du GF38, a confirmé que certains joueurs blessés ne devraient pas être disponibles pour cette rencontre. Après le match nul obtenu contre le FC Metz (0-0), le technicien grenoblois a ainsi prévenu : « Sur les garçons blessés, je ne vois pas de retour la semaine prochaine. »

Une annonce qui n’arrange évidemment pas les affaires du GF38 avant un déplacement particulièrement compliqué à Geoffroy-Guichard. Pour l’ASSE, il faudra donc profiter de ces éventuelles absences tout en conservant la dynamique affichée depuis le début de la saison.

Souifi, un arbitre qui réussit aux Verts

Autre bonne nouvelle pour Saint-Étienne : Azzedine Souifi sera au sifflet samedi soir. Et les statistiques sont particulièrement favorables à l’ASSE. Les Verts n’ont jamais perdu lorsqu’un match a été arbitré intégralement par le Toulousain de 31 ans. Son bilan avec Saint-Étienne affiche ainsi quatre victoires et un match nul. Une tendance qui contraste fortement avec les résultats de Grenoble sous la direction de cet arbitre.

Le GF38 compte six défaites, deux nuls, une qualification aux tirs au but contre Villefranche et une seule victoire avec Souifi au sifflet : un succès 3-2 contre Laval il y a quatre ans. Un bilan qui ne plaide donc clairement pas en faveur des Grenoblois. L’ASSE dispose ainsi de plusieurs arguments avant cette rencontre. À eux de les valider sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, qui sera encore bien rempli.