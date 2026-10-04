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FRANCE

OL : le transfert avorté de Fofana fait un heureux à Séville

Par Louis Chrestian - 4 Oct 2026, 16:23
OL : le transfert avorté de Fofana fait un heureux à Séville

Attendu à l’OL dans les dernières heures du mercato, Youssouf Fofana a finalement pris la direction du FC Séville. Son nouvel entraîneur, Luis Garcia Plaza, a raconté les coulisses d’une arrivée qu’il jugeait encore impossible quelques heures auparavant.

Fofana a bien failli rejoindre l’OL

On vous en parlait début septembre : le salaire de Youssouf Fofana avait bloqué son arrivée à l’OL dans la dernière ligne droite du mercato. Le milieu de terrain de l’AC Milan avait pourtant pris la direction de Lyon avant que son avion ne soit finalement dérouté vers l’Andalousie.

Selon le récit livré par Olympique & Lyonnais, le club rhodanien devait trouver une porte de sortie à Nicolas Tagliafico avant 20 heures pour dégager la marge nécessaire. Faute d’accord dans les temps, l’OL n’a pas été en mesure d’inscrire l’international français.

Le dossier a alors basculé en quelques instants. Séville, qui ne pensait pas pouvoir attirer un joueur de ce calibre, s’est engouffré dans la brèche et a bouclé son arrivée dans les dernières heures du marché.

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Une recrue « inespérée » pour Séville

Luis Garcia Plaza n’a pas caché sa satisfaction au micro de la Cadena COPE. Le nouvel entraîneur sévillan a même qualifié cette opération d’« inespérée », tant Fofana semblait proche de s’engager avec l’OL.

« Nous n’avons jamais pensé pouvoir le recruter. Il était 22h30 et j’étais au club, Fofana allait à l’Olympique lyonnais et il y a eu un problème là-bas. Je ne sais pas si ça concerne l’heure d’inscription ou quelque chose comme ça, mais ils n’ont pas pu l’inscrire et on nous l’a proposé », a raconté le technicien.

Le club espagnol a alors utilisé ses dernières ressources pour conclure l’opération. « Nous avons offert toute la marge salariale que nous avions et nous l’avons recruté », a précisé Luis Garcia Plaza, ravi de récupérer un joueur qui doit apporter « beaucoup de qualité » à son équipe.

L’encadrement salarial coûte cher à Lyon

L’épilogue rappelle les contraintes avec lesquelles la direction lyonnaise a dû composer. L’encadrement de la masse salariale imposé par la DNCG n’a laissé aucune latitude au club lorsque le départ attendu de Tagliafico n’a pas pu être finalisé à temps.

Déjà contraint de gérer ce nouveau contretemps médical avec Moussa Niakhaté, l’OL mesure surtout ce qu’il a perdu sur le marché. Fofana s’est envolé vers Séville tandis que son nouvel entraîneur savoure désormais une opportunité née du blocage lyonnais.

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